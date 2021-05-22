КАРИКАТУРА ДНЯ. Симеоне торжествует верхом на Суаресе-Фалькоре

Известный карикатурист Омар Момани поздравил мадридский «Атлетико» с завоеванием золотых медалей чемпионата Испании.
В последнем туре Ла Лиги «матрасники» на выезде обыграли «Вальядолид» со счетом 2:1, что позволило им набрать 86 очков, на 2 зачетных пункта опередив мадридский «Реал». Победный гол забил Суарес на 67-й минуте.
«В конце концов Суарес и «Атлетико» выиграли Ла Лигу», — прокомментировал свою работу Момани.
В ней Суарес, перешедший в «Атлетико» из «Барселоны» перед началом сезона, изображен в виде одного из героев известного фильма «Бесконечная история» — летающей собаки Фалькора. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сидит на нем верхом, как и главный герой фильма Бастиан Букс.
Источник — Instagram
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