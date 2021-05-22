34-й тур
Вердер
2 : 4
Боруссия М
22.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вердер — Боруссия Менхенгладбах — 2:4. Видео голов и обзор матча

Хозяева потерпели поражение и вылетели из Бундеслиги

  • 22.05.2021 22:09
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Вердер — Боруссия Менхенгладбах — 2:4. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 34-го тура чемпионата Германии по футболу «Вердер» дома проиграл «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 2:4. Таким образом, «Вердер» с 31-м очком занял 17-е место в турнирной таблице и вылетел из Бундеслиги.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Вердер» — «Боруссия» Менхенгладбах — 2:4
Голы: Рашица, 80, Фуллкруг, 83 — Штиндль, 3, Тюрам, 52, Бенсебаини, 58, Нойхаус, 67

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Вердер).
80' ГОЛ ! Мяч забил Милет Рашица (Вердер).
67' ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нойхаус (Боруссия М).
58' ГОЛ ! Мяч забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
52' ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Боруссия М).
3' ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
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Источник — Sport.ua

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