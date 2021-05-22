В поединке 34-го тура чемпионата Германии по футболу «Вердер» дома проиграл «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 2:4. Таким образом, «Вердер» с 31-м очком занял 17-е место в турнирной таблице и вылетел из Бундеслиги.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Вердер» — «Боруссия» Менхенгладбах — 2:4
Голы: Рашица, 80, Фуллкруг, 83 — Штиндль, 3, Тюрам, 52, Бенсебаини, 58, Нойхаус, 67
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Вердер).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Милет Рашица (Вердер).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нойхаус (Боруссия М).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Рами Бенсебаини (Боруссия М).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Боруссия М).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Ларс Штиндль (Боруссия М).
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Источник — Sport.ua
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