Юрий МОРОЗ: «Секрет Ваната? Настырный, всегда нацелен на ворота»

Наставник «Динамо» U-21 подвел итоги сезона для своей команды

  • 22.05.2021 21:44
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Юрий МОРОЗ: «Секрет Ваната? Настырный, всегда нацелен на ворота»
© ФК Динамо Киев

Итоги сезона для динамовской команды U-21 подвел ее наставник Юрий Мороз.

- Какие у вас впечатления от сезона? Довольны ли выступлением своих подопечных, радует ли вас их прогресс?
- Конечно доволен. И тем, что ребята завоевали первое место, и тем, что прогрессируют, как футболисты, и тем, что с должным отношением и профессионализмом относятся к своему делу – они молодцы. Не хочу никого выделять, называя фамилии – все одинаково готовились, старались, выполняли то, что от них требовалось и в результате добились такой убедительной победы в чемпионате.

- Молодежная команда в этом сезоне снова стала чемпионом. Состав игроков постоянно меняется, как вам удается поддерживать такую ​​стабильность уже на протяжении стольких сезонов?
- Сложно ответить однозначно, у успеха много слагаемых. Многое зависит от отношения ребят: попадая в такой клуб, как «Динамо», они стараются все время работать на максимуме, постоянно подтверждать свои способности не только игрой, но и результатом. Также залогом успешных выступлений является работа клубной школы – нашу команду все время пополняют молодые воспитанники, а футболисты из молодежной команды уходят в первую или отправляются в аренду получать игровую практику на более высоком уровне. Плюс, эффективно ведется селекционная кампания по всей Украине. Например, в нынешнем сезоне в нашем составе играло много игроков из Львова и западного региона, в целом.

Но наша работа была больше направлена не на игровой результат, а на качество подготовки игроков для первой команды и хорошего взрослого футбола, в целом.

- Что вы сказали подопечным перед отпуском? Какие напутствия, советы им давали?
- Пожелал им не останавливаться на достигнутом, продолжать работать над собой, все время идти вперед, доказывать свою профпригодность и расти, как футболистам.

- Какой матч в сезоне вам запомнился больше всего с хорошей стороны, а какой, наоборот, был наиболее неудачным?
- Однозначно и не скажешь. Наверное, матч с ФК «Львов» - он получился напряженным, трудным, но удачным для нас. Ребята проигрывали по ходу встречи, затем отыгрались и вырвали победу. После этой игры ребята не то, чтобы поверили в чемпионство, а, скорее, поняли, что они все могут, в частности, больше, чем мы от них требуем. Также неплохая игра была с «Шахтером» - она получилась показательной в плане качества игры и результата.

Были и провальные игры, например, домашний матч с «Рухом». Хотя мы сыграли вничью, качество игры было совсем плохим. Ясно, что ничто не бывает идеальным, но именно эти игры запомнились. Возможно, они просто свежи в памяти, поскольку состоялись относительно недавно – во второй половине сезона.

- В 26-ти матчах ваша команда потерпела лишь одно поражение - на выезде от львовского «Руха». Иногда неудачи нужны, чтобы взбодриться?
- Конечно, ведь без этого не бывает прогресса и роста. Все выиграть невозможно, хотя, конечно, к этому нужно стремиться. Поражения «встряхивают», дают возможность сделать выводы и переосмыслить многие вещи: правильно ли мы тренируемся, в том ли направлении идем. Лично для меня это положительные моменты, они постоянно держат в тонусе, заставляют больше, лучше и качественнее относиться к своему делу. Победы же иногда замыливают глаза.

- В течение сезона «Динамо» U21 трижды сыграли вничью, причем, подряд - с чем связан этот не совсем удачный период в марте?
- Здесь нужно говорить о качестве полей после зимнего перерыва, а также о высоком уровне квалификации соперников. Тот же «Рух», «Заря» - очень приличные команды. В Запорожье, правда, мешали погодные условия, но все равно получилась качественная игра, в том числе, в исполнении соперника. Не всегда все зависело от нас. В этих матчах мы могли как выиграть, так и проиграть. В итоге, ничьи были закономерными. Не могу сказать, что футболисты были в плохом физическом состоянии. Причин этих ничьих много, но хорошо, что эти матчи мы не проиграли.

- У «Динамо» U21 впечатляющая разница забитых и пропущенных мячей - 96:20. Вы можете быть довольны таким показателем, или хотелось покорить отметку в 100 забитых мячей?
- Не думал об этом и не требовал от ребят забить 100. Просто настраивали команду на каждую игру, футболисты активно и агрессивно играли в атаке и практично, надежно в обороне. Старались, чтобы все линии были сбалансированными. У нас забивали не только игроки атаки – нападающие Ванат и Горбач, а и полузащитники – Надольский, Назар и Викентий Волошины. То есть, группа полузащиты также активно действовала у ворот противника. Словом, старались атаковать не только с помощью нападающих, а задействовать как можно больше игроков. Повторюсь, на сотне мячей мы не зацикливались, хотя было бы неплохо покорить эту отметку (улыбается).

- Лучшим бомбардиром чемпионата с большим отрывом стал Владислав Ванат, который забил 26 мячей - в среднем по одному мячу за игру. Что особенного в этом футболисте? Какой его бомбардирский секрет?
- Не знаю, как на счет секрета, но то, что это качественный, хороший нападающий – несомненно. Влад – настырный, всегда нацелен на ворота противника, агрессивен возле них. При его должном отношении к делу, он может вырасти в очень хорошего нападающего уже на взрослом уровне.

- Также много забивали Викентий Волошин и Ярослав Надольский,какова, на ваш взгляд, их перспектива в первой команде?
- Все зависит от них самих, от того, в какой форме они будут находится после отпуска. А также от того, оставят ли их в «Динамо», возьмут ли на сборы с первой командой, получат ли они свой шанс и смогут ли его реализовать, ведь конкуренция в основе очень большая. Могу лишь сказать, что это качественные, добротные игроки.

- Ваши подопечные также пропустили меньше всех команд. Защита – еще одна сильная сторона вашей команды?
- Да, почти все игроки стабильно провели сезон и получили игровую практику. Наверное, как раз стабильность в обороне давала возможность ярче раскрываться игрокам атаки. Биловар, Вивчаренко, Кузык, Скорко надежно провели чемпионат, особенно, его вторую половину. Хотя, я не всеми доволен, но действовали они надежно и сплоченно, не совершая много ошибок, а слажено выполняя все необходимые действия. А руководил обороной вратарь Моргун, который эффективно помогал, подсказывал и командовал партнерами. Выделить кого-то одного не могу, они все в командных действиях работали безупречно.

- В связи с отъездом многих игроков на Евро-2020, на предсезонный сбор первой команды могут быть привлечены игроки молодежной команды. Уже знаете, кто именно это будет?
- У меня нет этой информации, о таких планах нужно спрашивать у тренерского штаба первой команды, как и о том, кто из игроков U21 останется в «Динамо», а кто покинет команду. Многое зависит от условий контрактов. Наверняка, кто-то будет привлечен на сбор с основой, а кто-то отправится в аренду – решение за руководством клуба, мне здесь нечего сказать.

- Каково ваше мнение об отмене молодежного первенства со следующего сезона? Какие последствия повлечет это решение, как повлияет на рост и прогресс футболистов?
- Время все поставит на свои места, и мы сможем увидеть, нужно ли было убирать чемпионат дублеров. Вообще, я против того, что какие-то соревнования убираются, мне кажется, наоборот, следует их добавлять, например, я бы добавил еще чемпионат U23. А просто так взять и отменить турнир U21, распустить игроков… Некоторые найдут свое место в футболе, некоторые – нет. Я за развитие футбола.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 22.05.2021 22:53
    0
    В аренду они ни кому не нужны!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 22.05.2021 22:53
    0
    В аренду они ни кому не нужны!
    Ссылка
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