В поединке 34-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» дома обыграла «Аугсбург» со счетом 5:2.
Матч стал примечательным тем, что 32-летний польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил свой 41-й гол в сезоне Бундеслиги. Бомбардир побил рекорд Герда Мюллера, забившего 40 мячей в сезоне 1971/1972.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бавария» — «Аугсбург» — 5:2
Голы: Гауэлеу, 9, автогол, Гнабри, 23, Киммих, 33, Коман, 43, Левандовски, 90 — Хан, 67, Нидерлехнер, 71
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нидерлехнер (Аугсбург).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Хан (Аугсбург).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|9'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джеффри Гауэлеу (Аугсбург).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Фантастика.
Левандовски заслужил золотой мяч.
Фантастика.
Левандовски заслужил золотой мяч.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.