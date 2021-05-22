34-й тур
Бавария
5 : 2
Аугсбург
22.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария — Аугсбург — 5:2. Рекорд Левандовски! Видео голов и обзор матча

Форвард мюнхенской команды превзошел достижение Герда Мюллера

  • 22.05.2021 21:25
  • 685 просмотров
  • 1 комментарий
Бавария — Аугсбург — 5:2. Рекорд Левандовски! Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 34-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» дома обыграла «Аугсбург» со счетом 5:2.

Матч стал примечательным тем, что 32-летний польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски забил свой 41-й гол в сезоне Бундеслиги. Бомбардир побил рекорд Герда Мюллера, забившего 40 мячей в сезоне 1971/1972.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Бавария» — «Аугсбург» — 5:2
Голы: Гауэлеу, 9, автогол, Гнабри, 23, Киммих, 33, Коман, 43, Левандовски, 90 — Хан, 67, Нидерлехнер, 71

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
71' ГОЛ ! Мяч забил Флориан Нидерлехнер (Аугсбург).
67' ГОЛ ! Мяч забил Андре Хан (Аугсбург).
43' ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
33' ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
23' ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
9' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джеффри Гауэлеу (Аугсбург).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 22.05.2021 21:38
    +1
    На 90-й минуте!
    Фантастика.
    Левандовски заслужил золотой мяч.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 22.05.2021 21:38
    +1
    На 90-й минуте!
    Фантастика.
    Левандовски заслужил золотой мяч.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности