Олег ШЕЛАЕВ: «Украине будет тяжело выйти из группы»

23 мая национальная сборная Украины проведет в Харькове спарринг с футболистами Бахрейна. Экс-полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев поделился мнением о предстоящих контрольных матчах подопечных Андрея Шевченко перед финальной частью чемпионата Европы.

«В ближайших спаррингах результат для сборной отойдет на второй план. Для нашего тренера, Андрея Шевченко, главное — убедиться, на кого можно рассчитывать из новичков, включенных в расширенный список, и предоставить возможность почувствовать игровой тонус уже проверенным бойцам.

Всех ли достойных задействовали для подготовки к решающим поединкам Евро? На этот счет наверняка у каждого есть свое субъективное мнение, но ведь за результат в ответе главный тренер, это его выбор. Тем более, что у него хватает квалифицированных советчиков.

В том, что групповой турнир начинаем в Амстердаме с хозяевами, сборной Нидерландов, ничего страшного нет. Наоборот, это только послужит для наших ребят дополнительной мотивацией сыграть через «не могу» и продемонстрировать свой футбол. Наверняка хозяева постараются действовать первым номером, но в недавних поединках с испанцами и португальцами соперники также чаще контролировали мяч, но игра была под нашим контролем. И это помогло победить.

Насколько удачно украинцы могут выступить на Евро? Выйти из группы будет тяжело, но реально. А уже потом будем анализировать, как нам победить следующих соперников», — считает Шелаев.

На Евро-2020 соперниками сборной Украины будут команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.