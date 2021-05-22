В поединке 27-го тура Первой лиги Украины «Николаев» дома обыграл «ВПК-Агро» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Николаев» — «ВПК-Агро» — 1:0
Гол: Кушниренко, 3
События матча
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кушниренко (Николаев).
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Источник — МФК Николаев
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