ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Бахрейном

Сборная Украины по футболу провела тренировку перед завтрашним контрольным матчем против Бахрейна. Начало встречи в 21:00.
В составе национальной команды работают 23 игрока. Ранее расположение сборной покинули Виталий Буяльский и Виктор Корниенко.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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