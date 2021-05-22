Андрей ШЕВЧЕНКО: «Дам многим сыграть с Бахрейном. Шансы будут у всех»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами перед контрольным матчем с Бахрейном, который пройдет 23 мая.

О сборной Украины: «Мы проводим свой первый сбор, который подходит к концу. Завтра играем с Бахрейном, и у меня просьба к харьковчанам: приходите, пожалуйста, и поддержите. Будет допуск 50% болельщиков. Это очень важно, это подготовка к Евро. И хочется видеть поддержку, которую мы обычно здесь видим.

«У нас есть потери. К сожалению, Виталий Буяльский получил серьезную травму. Надеюсь, он быстро восстановится, но к Евро он не готовится. Еще у Виктора Корниенко ангина, поэтому он покинул сборную. Посмотрим, что будет перед вторым сбором. Скоро нужно определяться с заявкой из 26 игроков».

«Этот сбор мы спланировали так, чтобы команда получила нагрузку. Нужно сбалансировать состояние футболистов. После тестов мы определили программу подготовки. У разных игроков была своя программа, а также общие тактические тренировки. Я считаю, что сбор прошел хорошо. И завтра важный контрольный матч. Я очень рад вернуться в Харьков, здесь идеальные условия. Мы находимся в прекрасном месте - отель, природа, тренировочные поля и все что нужно. Условия идеально нам подходят».

О сборной Бахрейна: «У Бахрейна тренер - португалец (Элиу Соуза). Он работал и с клубами, и со сборными выше уровня. У нас мало информации о сопернике, но эта игра - это больше подготовка. У нас был напряженный период, много тренировок. В матче будет 6 замен, и я рассчитываю, что дам многим сыграть. Будет интересно посмотреть. На первый матч подготовки искали именно такого соперника»

О переносе Евро: «Всегда будут плюсы и минусы. Каждый год - это изменения. На клубном уровне это чувствуется не так, но на сборной это видно. Сборная изменилась, добавилось много игроков, есть конкуренция. У всех, кого мы пригласили, будут шансы. Важно, чтобы наши ведущие футболисты были в хорошей форме. И чем меньше у нас будет травм, тем успешнее мы выступим».

О старте отбора ЧМ-2022: «Отбор ЧМ и Евро - два разных турнира. И важно, чтобы команда выбросила сейчас из головы прошлые результаты. Конечно, мы внесем коррективы. Были недостатки яркие, и это - реализация моментов. Но мы провели три хороших матча, несмотря на результат. Если бы реализовали моменты, то был бы хороший результат. Были допущены ошибки конкретно в реализации. Отбор ЧМ убираем в сторону. Сейчас главная задача - Евро».

О задаче на Евро: «Наша задача - выйти из группы. Это будет хороший результат для нас».