ФОТО. Невеста Роналду похвасталась модным купальником

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего бомбардира «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, продолжает позировать в откровенных нарядах.
Родригес вновь выступила моделью для итальянского бренда пляжной и верхней одежды Effek, продемонстрировав фото в красивом купальнике.
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Источник — Instagram
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