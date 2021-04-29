ФОТО. Невеста Роналду позирует в красивом купальнике

Джорджина Родригес выступила в роли модели

  • 29.04.2021 19:35
  • 3405 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Невеста Роналду позирует в красивом купальнике
© Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, продемонстрировала профессиональный снимок в красивом купальнике.

Родригес выступила моделью для итальянского бренда пляжной и верхней одежды Effek.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 29.04.2021 20:31
    0
    Нормуль. шпёхать можно)
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 29.04.2021 20:26
    0
    Philip J. Fry, 29.04.2021 20:00
    а нащо заходиш тоді?))
    Так она мелкает не только на этом сайте она своими фоторекламой уже на многих сайтах.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 29.04.2021 20:00
    0
    BekXanov, 29.04.2021 19:54
    От неё и её публикаций уже мягко говоря подташнивает.
    а нащо заходиш тоді?))
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 29.04.2021 19:54
    +1
    От неё и её публикаций уже мягко говоря подташнивает.
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 29.04.2021 19:50
    0
    Фотошоп на 3
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 29.04.2021 19:54
    +1
    От неё и её публикаций уже мягко говоря подташнивает.
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 29.04.2021 20:31
    0
    Нормуль. шпёхать можно)
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 29.04.2021 20:26
    0
    Philip J. Fry, 29.04.2021 20:00
    а нащо заходиш тоді?))
    Так она мелкает не только на этом сайте она своими фоторекламой уже на многих сайтах.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 29.04.2021 20:00
    0
    BekXanov, 29.04.2021 19:54
    От неё и её публикаций уже мягко говоря подташнивает.
    а нащо заходиш тоді?))
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 29.04.2021 19:50
    0
    Фотошоп на 3
    Ссылка
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