ФОТО. Культовая форма. Шахтер воссоздал комплект 2009 года

В честь 85-летия клуба «Шахтер» запустил проект «Ретроформа», в рамках которого воссоздает исторические комплекты формы разных лет.

Сегодня донецкий клуб представил шестую форму из серии. Это комплект образца 2009 года, когда «горняки» выиграли Кубок УЕФА.

В 2008 году, после 11 лет сотрудничества с Adidas, «Шахтер» подписал контракт с Nike. Пока новый технический спонсор клуба готовил для команды из Донецка эксклюзив, «горнякам» был предложен временный вариант экипировки шаблонного дизайна. Но триумфальное завоевание «оранжево-черными» Кубка УЕФА в 2009-м сделало эту форму культовой.