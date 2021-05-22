ФОТО. Культовая форма. Шахтер воссоздал комплект 2009 года

В честь 85-летия клуба «Шахтер» запустил проект «Ретроформа», в рамках которого воссоздает исторические комплекты формы разных лет.
Сегодня донецкий клуб представил шестую форму из серии. Это комплект образца 2009 года, когда «горняки» выиграли Кубок УЕФА.
В 2008 году, после 11 лет сотрудничества с Adidas, «Шахтер» подписал контракт с Nike. Пока новый технический спонсор клуба готовил для команды из Донецка эксклюзив, «горнякам» был предложен временный вариант экипировки шаблонного дизайна. Но триумфальное завоевание «оранжево-черными» Кубка УЕФА в 2009-м сделало эту форму культовой.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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