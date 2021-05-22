ФОТО. Шахтер воссоздал ретроформу 1986 года

Очередная форма из коллекции «Шахтера»

  • 22.05.2021 12:33
  • 1552 просмотра
  • 23 комментария
ФОТО. Шахтер воссоздал ретроформу 1986 года
© instagram.com/fcshakhtar

В рамках празднования 85-летия клуба «Шахтер» запустил проект «Ретроформа», в рамках которого воссоздает исторические комплекты форм.

Пятая ретроформа от «Шахтера» - комплект 1986 года с оранжевыми футболками и черными шортами:

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 14:08
    0
    pavelka, 22.05.2021 13:56
    братцы суркисы мечтают о колорадских лентах
    А Ахметов о чем мечтает? Почему ты только Суркисов вспоминаешь, EnjoyAK228? И почему не пишешь со своих аккаунтов?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 13:59
    -1
    Самая классная форма 2010.
    Ссылка
    0-7
    online
      0-7, 22.05.2021 13:59
    -1
    joe777., 22.05.2021 13:26
    я бы очень хотел себе такую форму ,жене бы купил ДК форму,нарядил бы её в форму ДК сам в шахтёровскую и шпилил бы раком жену
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 22.05.2021 13:56
    -1
    joe777., 22.05.2021 13:44
    Колорадская лента - это стиль днОнецка
    братцы суркисы мечтают о колорадских лентах
    Ссылка
    tropZ
    online
      tropZ, 22.05.2021 13:49
    0
    joe777., 22.05.2021 13:44
    Колорадская лента - это стиль днОнецка
    Почему?
    В регионе Вирастюка люди не хотят работать в прокуратуре, судах и полиции. Боятся...
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 22.05.2021 13:46
    0
    joe777., 22.05.2021 13:35
    Я не (enjoy) ,я лошарик-шпрот умалишёный.У меня есть жена мы познакомились с ней в дурдоме.
    шпрот,ты долго был в дурдоме ?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 22.05.2021 13:45
    -1
    Shara, 22.05.2021 13:36
    Стильной формы у дыры никогда не было. А белая в полоску, которую выбрали два старпера - колхоз.
    лучший коммент)))
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 13:44
    -2
    Shara, 22.05.2021 13:38
    Добавлю. Ментовский стиль сидит с совка.
    Колорадская лента - это стиль днОнецка
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 22.05.2021 13:38
    +1
    Shara, 22.05.2021 13:36
    Стильной формы у дыры никогда не было. А белая в полоску, которую выбрали два старпера - колхоз.
    Добавлю. Ментовский стиль сидит с совка.
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 22.05.2021 13:36
    0
    RomanEnakievo, 22.05.2021 13:14
    Шикарная форма,у Динамо в те года была ущербная.
    Стильной формы у дыры никогда не было. А белая в полоску, которую выбрали два старпера - колхоз.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 13:35
    +4
    joe777., 22.05.2021 13:27
    Ак228(enjoy) у тебя ещё и жена есть? бедная старушка
    Я не (enjoy) ,я лошарик-шпрот умалишёный.У меня есть жена мы познакомились с ней в дурдоме.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 22.05.2021 13:31
    +1
    Кожаные трусы!? Оригинально
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 13:27
    -3
    joe777., 22.05.2021 13:26
    я бы очень хотел себе такую форму ,жене бы купил ДК форму,нарядил бы её в форму ДК сам в шахтёровскую и шпилил бы раком жену
    Ак228(enjoy) у тебя ещё и жена есть? бедная старушка
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 13:26
    0
    я бы очень хотел себе такую форму ,жене бы купил ДК форму,нарядил бы её в форму ДК сам в шахтёровскую и шпилил бы раком жену
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 13:22
    -1
    Шорты мокрые или латексные?
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 13:21
    -3
    Негр с наколкой на руке - это 86-й год. Украинцев не хватило для фото?
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 22.05.2021 13:14
    -1
    Шикарная форма,у Динамо в те года была ущербная.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 12:54
    0
    joe777., 22.05.2021 12:50
    АК228(Enjoy), ты очень часто слово петух употребляешь. Ты явно сидевший. Хоть для донецкого - это норма.
    Я не АК228(Enjoy) сколько тебе ещё раз это повторять,я шпрот-лошарик .Зачем ты копируешь чужие аккаунты ?
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 12:50
    0
    АК228(Enjoy), ты очень часто слово петух употребляешь. Ты явно сидевший. Хоть для донецкого - это норма.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 12:49
    0
    joe777., 22.05.2021 12:48
    очень красивая форма,а у нас у ДК петушиная
    АК228(enjoy), у тебя припадки участились. Ты со своих аккаунтов вообще перестал писать, только с копированных
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 13:35
    +4
    joe777., 22.05.2021 13:27
    Ак228(enjoy) у тебя ещё и жена есть? бедная старушка
    Я не (enjoy) ,я лошарик-шпрот умалишёный.У меня есть жена мы познакомились с ней в дурдоме.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 12:42
    +4
    Латексные шорты. Агонь!!!!
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 22.05.2021 13:38
    +1
    Shara, 22.05.2021 13:36
    Стильной формы у дыры никогда не было. А белая в полоску, которую выбрали два старпера - колхоз.
    Добавлю. Ментовский стиль сидит с совка.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 22.05.2021 13:31
    +1
    Кожаные трусы!? Оригинально
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 14:08
    0
    pavelka, 22.05.2021 13:56
    братцы суркисы мечтают о колорадских лентах
    А Ахметов о чем мечтает? Почему ты только Суркисов вспоминаешь, EnjoyAK228? И почему не пишешь со своих аккаунтов?
    Ссылка
    tropZ
    online
      tropZ, 22.05.2021 13:49
    0
    joe777., 22.05.2021 13:44
    Колорадская лента - это стиль днОнецка
    Почему?
    В регионе Вирастюка люди не хотят работать в прокуратуре, судах и полиции. Боятся...
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 22.05.2021 13:46
    0
    joe777., 22.05.2021 13:35
    Я не (enjoy) ,я лошарик-шпрот умалишёный.У меня есть жена мы познакомились с ней в дурдоме.
    шпрот,ты долго был в дурдоме ?
    Ссылка
    Shara
    online
      Shara, 22.05.2021 13:36
    0
    RomanEnakievo, 22.05.2021 13:14
    Шикарная форма,у Динамо в те года была ущербная.
    Стильной формы у дыры никогда не было. А белая в полоску, которую выбрали два старпера - колхоз.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 13:26
    0
    я бы очень хотел себе такую форму ,жене бы купил ДК форму,нарядил бы её в форму ДК сам в шахтёровскую и шпилил бы раком жену
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 12:54
    0
    joe777., 22.05.2021 12:50
    АК228(Enjoy), ты очень часто слово петух употребляешь. Ты явно сидевший. Хоть для донецкого - это норма.
    Я не АК228(Enjoy) сколько тебе ещё раз это повторять,я шпрот-лошарик .Зачем ты копируешь чужие аккаунты ?
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 12:50
    0
    АК228(Enjoy), ты очень часто слово петух употребляешь. Ты явно сидевший. Хоть для донецкого - это норма.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 12:49
    0
    joe777., 22.05.2021 12:48
    очень красивая форма,а у нас у ДК петушиная
    АК228(enjoy), у тебя припадки участились. Ты со своих аккаунтов вообще перестал писать, только с копированных
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 12:48
    0
    очень красивая форма,а у нас у ДК петушиная
    Ссылка
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