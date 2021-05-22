ФОТО. Шахтер воссоздал ретроформу 1986 года

В рамках празднования 85-летия клуба «Шахтер» запустил проект «Ретроформа», в рамках которого воссоздает исторические комплекты форм.
Пятая ретроформа от «Шахтера» - комплект 1986 года с оранжевыми футболками и черными шортами:
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