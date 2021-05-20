ФОТО. Оранжево-черная полосатая. Шахтер воссоздал форму 1977 года

Четвертая ретроформа от «горняков»

  • 20.05.2021 19:21
  • 619 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Оранжево-черная полосатая. Шахтер воссоздал форму 1977 года
© ФК Шахтер Донецк

В честь 85-летия клуба «Шахтер» запустил проект «Ретроформа», в рамках которого воссоздает исторические комплекты формы разных лет.

Сегодня донецкий клуб представил четвертую форму из серии. Это комплект образца 1977 года.

Модель футболок с широкими полосками появилась еще в 1973 году, однако сначала «горняки» использовали ее в бело-зеленых или черно-зеленых цветах. Лишь летом 1977-го «Шахтер» вышел на поле в оранжево-черной полосатой форме. Благодаря отличной игре и результатам команды (победа в Кубке СССР – 1980, серебряные медали чемпионата СССР – 1979), а также регулярному участию в еврокубках эта форма стала легендарной среди болельщиков.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    VAD
    online
      VAD, 20.05.2021 19:30
    +1
    Яка форма такі і досягнення
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 20.05.2021 19:30
    +1
    Яка форма такі і досягнення
    Ссылка
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