ФОТО. Оранжево-черная полосатая. Шахтер воссоздал форму 1977 года

В честь 85-летия клуба «Шахтер» запустил проект «Ретроформа», в рамках которого воссоздает исторические комплекты формы разных лет.

Сегодня донецкий клуб представил четвертую форму из серии. Это комплект образца 1977 года.

Модель футболок с широкими полосками появилась еще в 1973 году, однако сначала «горняки» использовали ее в бело-зеленых или черно-зеленых цветах. Лишь летом 1977-го «Шахтер» вышел на поле в оранжево-черной полосатой форме. Благодаря отличной игре и результатам команды (победа в Кубке СССР – 1980, серебряные медали чемпионата СССР – 1979), а также регулярному участию в еврокубках эта форма стала легендарной среди болельщиков.