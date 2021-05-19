ФОТО. Белая с двумя полосками. Шахтер воссоздал форму 1975 года

В честь 85-летия клуба «Шахтер» запустил проект «Ретроформа», в рамках которого воссоздает исторические комплекты формы разных лет.
Сегодня донецкий клуб представил третью форму из серии. Это комплект образца 1975 года – запомнился серебряными медалями чемпионата СССР 1975 и 1979 годов.
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А брендовой она была у Торпедо.
Кстати. Вот пропало Торпедо Запорожье. А почему других не появилось?
Торпедо Кременчуг или Торпедо Львов.
А брендовой она была у Торпедо.
Кстати. Вот пропало Торпедо Запорожье. А почему других не появилось?
Торпедо Кременчуг или Торпедо Львов.
А брендовой она была у Торпедо.
Кстати. Вот пропало Торпедо Запорожье. А почему других не появилось?
Торпедо Кременчуг или Торпедо Львов.
А брендовой она была у Торпедо.
Кстати. Вот пропало Торпедо Запорожье. А почему других не появилось?
Торпедо Кременчуг или Торпедо Львов.
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