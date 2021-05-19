ФОТО. Белая с двумя полосками. Шахтер воссоздал форму 1975 года

Третья ретроформа от «горняков»

  • 19.05.2021 19:16
  • 3779 просмотров
  • 10 комментариев
ФОТО. Белая с двумя полосками. Шахтер воссоздал форму 1975 года
© ФК Шахтер Донецк

В честь 85-летия клуба «Шахтер» запустил проект «Ретроформа», в рамках которого воссоздает исторические комплекты формы разных лет.

Сегодня донецкий клуб представил третью форму из серии. Это комплект образца 1975 года – запомнился серебряными медалями чемпионата СССР 1975 и 1979 годов.

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 20:22
    0
    hawk, 19.05.2021 20:17
    Припоминается, но в бело-чёрном играло немало команд.
    А брендовой она была у Торпедо.
    Кстати. Вот пропало Торпедо Запорожье. А почему других не появилось?
    Торпедо Кременчуг или Торпедо Львов.
    О! Мирон Маркевич возглавлял команду второй лиги «Торпедо» (Луцк), в которой проработал с 1984 по июнь 1992 года.
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 20:17
    0
    Припоминается, но в бело-чёрном играло немало команд.
    А брендовой она была у Торпедо.
    Кстати. Вот пропало Торпедо Запорожье. А почему других не появилось?
    Торпедо Кременчуг или Торпедо Львов.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
      Oleg Savchuk, 19.05.2021 20:07
    -3
    Лошня юзовська)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.05.2021 20:07
    0
    justhateme, 19.05.2021 20:03
    Действительно прикольно выглядит, просто и стильно
    Рукав просто короткий
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 19.05.2021 20:03
    0
    Действительно прикольно выглядит, просто и стильно
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 19.05.2021 19:51
    +2
    Вот это красивая форма.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.05.2021 19:28
    -4
    Красиво! Действительно, сразу сборная Германии представляется
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 19.05.2021 19:21
    -6
    Кротоформа -что ретро,что не ретро изысками мягко говоря не блещет
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 19.05.2021 19:20
    -7
    Странный выбор.
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 19.05.2021 19:19
    +4
    На сборную Германии похожа..Но ничего Такая
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 19.05.2021 19:19
    +4
    На сборную Германии похожа..Но ничего Такая
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 19.05.2021 19:51
    +2
    Вот это красивая форма.
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 20:22
    0
    hawk, 19.05.2021 20:17
    Припоминается, но в бело-чёрном играло немало команд.
    А брендовой она была у Торпедо.
    Кстати. Вот пропало Торпедо Запорожье. А почему других не появилось?
    Торпедо Кременчуг или Торпедо Львов.
    О! Мирон Маркевич возглавлял команду второй лиги «Торпедо» (Луцк), в которой проработал с 1984 по июнь 1992 года.
    Ссылка
    hawk
    online
      hawk, 19.05.2021 20:17
    0
    Припоминается, но в бело-чёрном играло немало команд.
    А брендовой она была у Торпедо.
    Кстати. Вот пропало Торпедо Запорожье. А почему других не появилось?
    Торпедо Кременчуг или Торпедо Львов.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.05.2021 20:07
    0
    justhateme, 19.05.2021 20:03
    Действительно прикольно выглядит, просто и стильно
    Рукав просто короткий
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 19.05.2021 20:03
    0
    Действительно прикольно выглядит, просто и стильно
    Ссылка
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