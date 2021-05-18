ФОТО. Первая оранжево-черная. Шахтер воссоздал форму 1961 года

В честь 85-летия клуба «Шахтер» запустил проект «Ретроформа», в рамках которого воссоздает исторические комплекты формы разных лет.
Сегодня донецкий клуб представил вторую форму из серии. Это комплект образца 1961 года – первый, который выполнен в оранжево-черных цветах, которые стали фирменным знаком клуба:
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