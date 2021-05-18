ФОТО. Первая оранжево-черная. Шахтер воссоздал форму 1961 года

Вторая ретроформа от «горняков»

  • 18.05.2021 19:43
  • 1255 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Первая оранжево-черная. Шахтер воссоздал форму 1961 года
© ФК Шахтер Донецк

В честь 85-летия клуба «Шахтер» запустил проект «Ретроформа», в рамках которого воссоздает исторические комплекты формы разных лет.

Сегодня донецкий клуб представил вторую форму из серии. Это комплект образца 1961 года – первый, который выполнен в оранжево-черных цветах, которые стали фирменным знаком клуба:

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    0-7
    online
      0-7, 18.05.2021 20:15
    -1
    Дайте еды гастерам .
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.05.2021 19:57
    -1
    Лето на дворе, они с длинным рукавом шьют
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    axylinam
    online
      axylinam, 18.05.2021 19:55
    -1
    Отличная форма для кротов,почти такае же как у дорожных рабочих
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    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 18.05.2021 19:54
    -3
    О,эти ребята реально на шахтеров похожи,касок не хватает
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    dd dent
    online
      dd dent, 18.05.2021 19:53
    -2
    шахтарі наче тільки з шахти вилізли чи то такі загорілі
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.05.2021 19:52
    -1
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    pavelko01
    online
      pavelko01, 18.05.2021 19:51
    -3
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