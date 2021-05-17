ФОТО. Шахтер воссоздал ретроформу 1937 года

В рамках празднования 85-летия «Шахтера» клуб запустил проект «Ретроформа», в рамках которого воссоздает старые версии своей экипировки.

Сегодня клуб презентовал голубой комплект формы образца 1937 года. В те времена клуб еще носил название «Стахановец»:

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» интересуется полузащитником «Сассуоло» Мануэлем Локателли.