ФОТО. Шахтер воссоздал ретроформу 1937 года

В рамках празднования 85-летия «Шахтера» клуб запустил проект «Ретроформа», в рамках которого воссоздает старые версии своей экипировки.
Сегодня клуб презентовал голубой комплект формы образца 1937 года. В те времена клуб еще носил название «Стахановец»:
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» интересуется полузащитником «Сассуоло» Мануэлем Локателли.
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