ФОТО. Шахтер воссоздал ретроформу 1937 года

Клуб празднует свое 85-летие

  • 17.05.2021 19:20
  • 1372 просмотра
  • 14 комментариев
ФОТО. Шахтер воссоздал ретроформу 1937 года
© ФК Шахтер Донецк

В рамках празднования 85-летия «Шахтера» клуб запустил проект «Ретроформа», в рамках которого воссоздает старые версии своей экипировки.

Сегодня клуб презентовал голубой комплект формы образца 1937 года. В те времена клуб еще носил название «Стахановец»:

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» интересуется полузащитником «Сассуоло» Мануэлем Локателли.

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(3 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 19:50
    0
    Владимир Копяк, 17.05.2021 19:46
    В конце 80-х был в Москве с другом. Он привел меня к одному собирателю футбольной атрибутики, так у него были все(!) футболки всех команд высшей лиги СССР, начиная с первого чемпионата, многие с автографами футбрлистов.
    и шо?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 19:47
    0
    Ёкарный Бабай, 17.05.2021 19:46
    Это же СССР, а не Германия 37 года
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.05.2021 19:46
    0
    В конце 80-х был в Москве с другом. Он привел меня к одному собирателю футбольной атрибутики, так у него были все(!) футболки всех команд высшей лиги СССР, начиная с первого чемпионата, многие с автографами футбрлистов.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 19:46
    0
    ENJOY_, 17.05.2021 19:34
    По моему Соломону не очень нравится
    Это же СССР, а не Германия 37 года
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.05.2021 19:39
    -1
    Это на самом деле реклама сталинизма,и подыгрывание кремлёвскому карлику
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.05.2021 19:38
    +1
    pl2012ua, 17.05.2021 19:31
    ужасный год, никакого повода для гордости и никак не ассоциируется с чем-то хорошим. Лучше бы переписали дату создания хотя бы на 38й
    37-го года? Полосатую надо. С вертикальными бело-чёрными полосками. На шортах и гетрах тоже. Вратарю ещё такую же шапочку.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 19:38
    0
    ENJOY_, 17.05.2021 19:34
    По моему Соломону не очень нравится
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 17.05.2021 19:37
    0
    О, синя форма
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 19:34
    0
    По моему Соломону не очень нравится
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 17.05.2021 19:31
    +2
    ужасный год, никакого повода для гордости и никак не ассоциируется с чем-то хорошим. Лучше бы переписали дату создания хотя бы на 38й
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.05.2021 19:29
    +3
    А где шахтерская каска и налобный фонарь???
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 17.05.2021 19:28
    +4
    они б еще тете с додо нарядили я о том, что в шахтере есть игроки, на которых эта форма куда лучше б смотрелась
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 19:26
    +2
    nafiga?
    Ссылка
    Wernadsky
      Wernadsky, 17.05.2021 19:24
    +7
    Юзовка Сити
    Ссылка
    Wernadsky
      Wernadsky, 17.05.2021 19:24
    +7
    Юзовка Сити
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 17.05.2021 19:28
    +4
    они б еще тете с додо нарядили я о том, что в шахтере есть игроки, на которых эта форма куда лучше б смотрелась
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.05.2021 19:29
    +3
    А где шахтерская каска и налобный фонарь???
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 17.05.2021 19:31
    +2
    ужасный год, никакого повода для гордости и никак не ассоциируется с чем-то хорошим. Лучше бы переписали дату создания хотя бы на 38й
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 19:26
    +2
    nafiga?
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.05.2021 19:38
    +1
    pl2012ua, 17.05.2021 19:31
    ужасный год, никакого повода для гордости и никак не ассоциируется с чем-то хорошим. Лучше бы переписали дату создания хотя бы на 38й
    37-го года? Полосатую надо. С вертикальными бело-чёрными полосками. На шортах и гетрах тоже. Вратарю ещё такую же шапочку.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 19:50
    0
    Владимир Копяк, 17.05.2021 19:46
    В конце 80-х был в Москве с другом. Он привел меня к одному собирателю футбольной атрибутики, так у него были все(!) футболки всех команд высшей лиги СССР, начиная с первого чемпионата, многие с автографами футбрлистов.
    и шо?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 19:47
    0
    Ёкарный Бабай, 17.05.2021 19:46
    Это же СССР, а не Германия 37 года
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 17.05.2021 19:46
    0
    В конце 80-х был в Москве с другом. Он привел меня к одному собирателю футбольной атрибутики, так у него были все(!) футболки всех команд высшей лиги СССР, начиная с первого чемпионата, многие с автографами футбрлистов.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 19:46
    0
    ENJOY_, 17.05.2021 19:34
    По моему Соломону не очень нравится
    Это же СССР, а не Германия 37 года
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 19:38
    0
    ENJOY_, 17.05.2021 19:34
    По моему Соломону не очень нравится
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 17.05.2021 19:37
    0
    О, синя форма
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 19:34
    0
    По моему Соломону не очень нравится
    Ссылка
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