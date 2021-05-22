КОЛЕСНИКОВ: «Евро-2012? Основную часть работы сделал Григорий Суркис»

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников вспомнил, как Украина готовилась к Евро-2012:
«Основную часть работы Григорий Михайлович сделал до моего прихода. Это работа одна, но она глобальная. Он добился права, и Украине с Польшей дали провести чемпионат Европы.
Дальше мы практически не соприкасались. Дальше велась работа с Маркияном Лубкивским. С Григорием Суркисом мы соприкасались только во время приема официальных чиновников из УЕФА.
Основная инженерно-строительная часть была на нашей команде, а сам турнир организовывал УЕФА. Почти 50 тысяч человек участвовало в работах и полмиллиона смежников. Эта работа показала, что для Украины ничего невозможного не существует.
Украина была на волоске от вылета по всем объектам. Я приехал на НСК Олимпийский, там все как после бомбежки. Это была Хиросима. Во Львове даже Хиросимы не было, там пустыня. В Донецке не было аэропорта. Стадион шикарный, а что толку, если нет аэропорта. В Харькове его тоже не было. Во Львове не было аэропорта, взлетно-посадочной полосы и стадиона.
Только в июне путем героических трудов наших строителей удалось ситуацию подтянуть. Особенно во Львове. Я тогда сказал, что если отнимут чемпионат у Львова, то это не для всей Украины пройдет Евро».
Ранее Колесников заявил, что «Шахтер» может выиграть Лигу чемпионов.
Источник — BurBuzz
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СЛАВА МП
Соромно та гидко.
ПЛАТИНИ
Соромно та гидко.
Соромно та гидко.
Поешь блинчиков с кленовым сиропом.
И успокойся.
Поешь блинчиков с кленовым сиропом.
И успокойся.
Поешь блинчиков с кленовым сиропом.
И успокойся.
Поешь блинчиков с кленовым сиропом.
И успокойся.
СЛАВА МП
Соромно та гидко.
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