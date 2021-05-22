КОЛЕСНИКОВ: «Евро-2012? Основную часть работы сделал Григорий Суркис»

Вице-президент «Шахтера» вспомнил Евро-2012

  • 22.05.2021 17:01
  • 1171 просмотр
  • 20 комментариев
КОЛЕСНИКОВ: «Евро-2012? Основную часть работы сделал Григорий Суркис»
© Канал 24. Борис Колесников

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников вспомнил, как Украина готовилась к Евро-2012:

«Основную часть работы Григорий Михайлович сделал до моего прихода. Это работа одна, но она глобальная. Он добился права, и Украине с Польшей дали провести чемпионат Европы.

Дальше мы практически не соприкасались. Дальше велась работа с Маркияном Лубкивским. С Григорием Суркисом мы соприкасались только во время приема официальных чиновников из УЕФА.

Основная инженерно-строительная часть была на нашей команде, а сам турнир организовывал УЕФА. Почти 50 тысяч человек участвовало в работах и полмиллиона смежников. Эта работа показала, что для Украины ничего невозможного не существует.

Украина была на волоске от вылета по всем объектам. Я приехал на НСК Олимпийский, там все как после бомбежки. Это была Хиросима. Во Львове даже Хиросимы не было, там пустыня. В Донецке не было аэропорта. Стадион шикарный, а что толку, если нет аэропорта. В Харькове его тоже не было. Во Львове не было аэропорта, взлетно-посадочной полосы и стадиона.

Только в июне путем героических трудов наших строителей удалось ситуацию подтянуть. Особенно во Львове. Я тогда сказал, что если отнимут чемпионат у Львова, то это не для всей Украины пройдет Евро».

Ранее Колесников заявил, что «Шахтер» может выиграть Лигу чемпионов.

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Источник — BurBuzz

(6 голосов)

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Комментарии
    TOTGEN
      TOTGEN, 22.05.2021 18:42
    0
    э, 22.05.2021 18:37
    Главой канадского государства является Елизавета II, вот за ней и следи.
    так Канада — конституционная монархия с парламентарной системой,в чем проблемы?или у тебя понос?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 22.05.2021 18:41
    0
    DKTheBest2, 22.05.2021 18:40
    Ти вже визначайся якось, де мені сидіти. В Квебеку чи Калгарі, бо з твоіми вказівками зає..ся переїжджати.😁
    Да похрен.. у тебя родина большая
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.05.2021 18:40
    -1
    ENJOY_, 22.05.2021 18:34
    Сиди там в Квебеке и не вякай
    Ти вже визначайся якось, де мені сидіти. В Квебеку чи Калгарі, бо з твоіми вказівками зає..ся переїжджати.😁
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 22.05.2021 18:38
    0
    вот Суркисы-Колесниковы на месте Мишеля никогда бы Украине не дали Евро, вот и вся разница ...
    СЛАВА МП
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 22.05.2021 18:38
    +1
    DKTheBest2, 22.05.2021 17:28
    А якби не крали, то могли би і Олімпіаду і ЧМ провести і Украіна вже була би в ЄС та НАТО.
    И ты бы не крутил оленям хвосты в Юконе
    Ссылка
    э
    online
      э, 22.05.2021 18:37
    0
    DKTheBest2, 22.05.2021 18:30
    От подивився я ту прес-конференцію вашого преЗедента, далі побачив його в косоворотці. Двох слів зв'язати неспроможний та ще й з тою косовороткою...
    Соромно та гидко.
    Главой канадского государства является Елизавета II, вот за ней и следи.
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 22.05.2021 18:37
    -1
    основную работу сделал ...
    ПЛАТИНИ
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 22.05.2021 18:34
    -1
    DKTheBest2, 22.05.2021 18:30
    От подивився я ту прес-конференцію вашого преЗедента, далі побачив його в косоворотці. Двох слів зв'язати неспроможний та ще й з тою косовороткою...
    Соромно та гидко.
    Сиди там в Квебеке и не вякай
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.05.2021 18:30
    -2
    От подивився я ту прес-конференцію вашого преЗедента, далі побачив його в косоворотці. Двох слів зв'язати неспроможний та ще й з тою косовороткою...
    Соромно та гидко.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.05.2021 18:23
    0
    Нестор, 22.05.2021 18:10
    Совсем плохой? Какое нато и при чём оно к Евро? Да недавно одна порошенковская сказала конгресмену что хотим в нату прямо сейчас, и тот решил что она рехнулась. 20 лет - минимум!
    А яким ти бачиш майбутнє?
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 22.05.2021 18:23
    -1
    Нестор, 22.05.2021 18:21
    Сделай запрос в евросолидол пэпэ или на тк еспресо, который об этом рассказал
    советую тебе сделать запрос на наличие у тебя наследственных хворей
    Ссылка
    Нестор
    online
      Нестор, 22.05.2021 18:21
    -1
    TOTGEN, 22.05.2021 18:18
    а кто этот конгресмен?
    Сделай запрос в евросолидол пэпэ или на тк еспресо, который об этом рассказал
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 22.05.2021 18:18
    -1
    euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 17:57
    Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.
    Поешь блинчиков с кленовым сиропом.
    И успокойся.
    а что он не верно сказал?
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 22.05.2021 18:18
    -1
    Нестор, 22.05.2021 18:10
    Совсем плохой? Какое нато и при чём оно к Евро? Да недавно одна порошенковская сказала конгресмену что хотим в нату прямо сейчас, и тот решил что она рехнулась. 20 лет - минимум!
    а кто этот конгресмен?
    Ссылка
    Нестор
    online
      Нестор, 22.05.2021 18:10
    -1
    DKTheBest2, 22.05.2021 17:59
    А що не так?
    Совсем плохой? Какое нато и при чём оно к Евро? Да недавно одна порошенковская сказала конгресмену что хотим в нату прямо сейчас, и тот решил что она рехнулась. 20 лет - минимум!
    Ссылка
    Нестор
    online
      Нестор, 22.05.2021 18:07
    0
    Всё так и было. Но провели.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.05.2021 17:59
    -2
    euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 17:57
    Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.
    Поешь блинчиков с кленовым сиропом.
    И успокойся.
    А що не так?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 17:57
    +1
    DKTheBest2, 22.05.2021 17:28
    А якби не крали, то могли би і Олімпіаду і ЧМ провести і Украіна вже була би в ЄС та НАТО.
    Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.
    Поешь блинчиков с кленовым сиропом.
    И успокойся.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.05.2021 17:28
    -3
    А якби не крали, то могли би і Олімпіаду і ЧМ провести і Украіна вже була би в ЄС та НАТО.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 22.05.2021 17:10
    -1
    Славься родной Альтком
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 22.05.2021 18:38
    +1
    DKTheBest2, 22.05.2021 17:28
    А якби не крали, то могли би і Олімпіаду і ЧМ провести і Украіна вже була би в ЄС та НАТО.
    И ты бы не крутил оленям хвосты в Юконе
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 17:57
    +1
    DKTheBest2, 22.05.2021 17:28
    А якби не крали, то могли би і Олімпіаду і ЧМ провести і Украіна вже була би в ЄС та НАТО.
    Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.
    Поешь блинчиков с кленовым сиропом.
    И успокойся.
    Ссылка
    TOTGEN
      TOTGEN, 22.05.2021 18:42
    0
    э, 22.05.2021 18:37
    Главой канадского государства является Елизавета II, вот за ней и следи.
    так Канада — конституционная монархия с парламентарной системой,в чем проблемы?или у тебя понос?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 22.05.2021 18:41
    0
    DKTheBest2, 22.05.2021 18:40
    Ти вже визначайся якось, де мені сидіти. В Квебеку чи Калгарі, бо з твоіми вказівками зає..ся переїжджати.😁
    Да похрен.. у тебя родина большая
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 22.05.2021 18:38
    0
    вот Суркисы-Колесниковы на месте Мишеля никогда бы Украине не дали Евро, вот и вся разница ...
    СЛАВА МП
    Ссылка
    э
    online
      э, 22.05.2021 18:37
    0
    DKTheBest2, 22.05.2021 18:30
    От подивився я ту прес-конференцію вашого преЗедента, далі побачив його в косоворотці. Двох слів зв'язати неспроможний та ще й з тою косовороткою...
    Соромно та гидко.
    Главой канадского государства является Елизавета II, вот за ней и следи.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.05.2021 18:23
    0
    Нестор, 22.05.2021 18:10
    Совсем плохой? Какое нато и при чём оно к Евро? Да недавно одна порошенковская сказала конгресмену что хотим в нату прямо сейчас, и тот решил что она рехнулась. 20 лет - минимум!
    А яким ти бачиш майбутнє?
    Ссылка
    Нестор
    online
      Нестор, 22.05.2021 18:07
    0
    Всё так и было. Но провели.
    Ссылка
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