КОЛЕСНИКОВ: «Евро-2012? Основную часть работы сделал Григорий Суркис»

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников вспомнил, как Украина готовилась к Евро-2012:

«Основную часть работы Григорий Михайлович сделал до моего прихода. Это работа одна, но она глобальная. Он добился права, и Украине с Польшей дали провести чемпионат Европы.

Дальше мы практически не соприкасались. Дальше велась работа с Маркияном Лубкивским. С Григорием Суркисом мы соприкасались только во время приема официальных чиновников из УЕФА.

Основная инженерно-строительная часть была на нашей команде, а сам турнир организовывал УЕФА. Почти 50 тысяч человек участвовало в работах и полмиллиона смежников. Эта работа показала, что для Украины ничего невозможного не существует.

Украина была на волоске от вылета по всем объектам. Я приехал на НСК Олимпийский, там все как после бомбежки. Это была Хиросима. Во Львове даже Хиросимы не было, там пустыня. В Донецке не было аэропорта. Стадион шикарный, а что толку, если нет аэропорта. В Харькове его тоже не было. Во Львове не было аэропорта, взлетно-посадочной полосы и стадиона.

Только в июне путем героических трудов наших строителей удалось ситуацию подтянуть. Особенно во Львове. Я тогда сказал, что если отнимут чемпионат у Львова, то это не для всей Украины пройдет Евро».

Ранее Колесников заявил, что «Шахтер» может выиграть Лигу чемпионов.