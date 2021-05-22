Борис КОЛЕСНИКОВ: «Шахтер может рано или поздно выиграть Лигу чемпионов»

Вице-президент «Шахтера» - о перспективах клуба на евроарене

  • 22.05.2021 13:46
  • 290 просмотров
  • 8 комментариев
Борис КОЛЕСНИКОВ: «Шахтер может рано или поздно выиграть Лигу чемпионов»
© Профутбол. Борис Колесников

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников считает, что донецкому клубу по силам выиграть Лигу чемпионов в будущем:

«Вы знаете, я давно смотрю футбол. Я помню, как «Црвена Звезда» выигрывала, не располагая и третью сегодняшнего «Шахтера», как футболистов. И «Стяуа» румынская выигрывала Кубок европейских чемпионов.

Ни один постсоветский клуб не сыграл в финале ни Кубка чемпионов, ни Лиги чемпионов. Когда-то мы радовались первому украинскому «золоту». Я думаю, у «Шахтера» есть все силы и возможности сыграть достойно и выиграть рано или поздно эту награду».

Ранее Колесников прокомментировал переход Мирчи Луческу в «Динамо» Киев.

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Источник — BurBuzz

(2 голоса)

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Комментарии
    Semiramida
    online
      Semiramida, 22.05.2021 14:08
    0
    Дурень мечтами становится богаче! Рано или поздно Ахметов, Колесников и им подобные сядут в тюрьму за свои злодеяния!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.05.2021 14:08
    0
    Я буду нюхать лучше жопы сепарам братцам Суркисам,ну Колесникова и Ахметова не полюблю
    Ссылка
    tropZ
    online
      tropZ, 22.05.2021 14:01
    0
    bullyUA, 22.05.2021 13:51
    А может еще раз проиграть Агробизнесу.
    Забыл как «Реал» в большинстве проиграл клубу «Алькояно» из третьего дивизиона? Аааа ну да. Шахтёр же сильней Реала.)))
    Ссылка
    tropZ
    online
      tropZ, 22.05.2021 13:55
    -1
    Только после того, как Динамо выиграет Лигу конференций. Ведь у них ещё нет титулов УЕФА в Украине.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.05.2021 13:54
    0
    А харя у этого бывшего зэка уже и на фотке не помещается
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.05.2021 13:54
    +1
    що ви там всі курите?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.05.2021 13:52
    -1
    Без павелкинских судьишек вы ничего уже не выиграете
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.05.2021 13:51
    +1
    А может еще раз проиграть Агробизнесу.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 22.05.2021 13:54
    +1
    що ви там всі курите?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.05.2021 13:51
    +1
    А может еще раз проиграть Агробизнесу.
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 22.05.2021 14:08
    0
    Дурень мечтами становится богаче! Рано или поздно Ахметов, Колесников и им подобные сядут в тюрьму за свои злодеяния!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.05.2021 14:08
    0
    Я буду нюхать лучше жопы сепарам братцам Суркисам,ну Колесникова и Ахметова не полюблю
    Ссылка
    tropZ
    online
      tropZ, 22.05.2021 14:01
    0
    bullyUA, 22.05.2021 13:51
    А может еще раз проиграть Агробизнесу.
    Забыл как «Реал» в большинстве проиграл клубу «Алькояно» из третьего дивизиона? Аааа ну да. Шахтёр же сильней Реала.)))
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.05.2021 13:54
    0
    А харя у этого бывшего зэка уже и на фотке не помещается
    Ссылка
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