Борис КОЛЕСНИКОВ: «Шахтер может рано или поздно выиграть Лигу чемпионов»

Вице-президент «Шахтера» Борис Колесников считает, что донецкому клубу по силам выиграть Лигу чемпионов в будущем:

«Вы знаете, я давно смотрю футбол. Я помню, как «Црвена Звезда» выигрывала, не располагая и третью сегодняшнего «Шахтера», как футболистов. И «Стяуа» румынская выигрывала Кубок европейских чемпионов.

Ни один постсоветский клуб не сыграл в финале ни Кубка чемпионов, ни Лиги чемпионов. Когда-то мы радовались первому украинскому «золоту». Я думаю, у «Шахтера» есть все силы и возможности сыграть достойно и выиграть рано или поздно эту награду».

Ранее Колесников прокомментировал переход Мирчи Луческу в «Динамо» Киев.