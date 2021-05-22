Борис КОЛЕСНИКОВ: «Луческу в Шахтере? Привык к таким поступкам в спорте»

Вице-президент донецкого «Шахтера» Борис Колесников поделился своим мнением по поводу перехода Мирчи Луческу в «Динамо» Киев:
«Спокойно отнесся. Я настолько привык к таким поступкам в большом спорте, что нет никаких проблем.
Ринат Ахметов с душой относится, он столько лет провел с Луческу, выигрывали все, что могли. Он прикипел к нему. А профессиональные люди не всегда это ценят. Как вышло, так вышло. Со спортивной точки зрения, вы видите, «Динамо» не ошиблось.
15 лет назад у «Шахтера» был такой тренер, а «Динамо» пригласило его только в конце карьеры и после трех лет безработицы. Можно на ситуацию посмотреть под таким углом».
Ранее Колесников рассказал о войне «Шахтера» с Суркисами.
Источник — BurBuzz
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