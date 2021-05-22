Источник: Месси продлит контракт с Барселоной

Лионель Месси останется в «Барселоне». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Аргентинец подпишет новое соглашение до лета 2023 года. Финансовые подробности сделки не сообщаются.
В нынешнем сезоне на счету Месси 38 голов и 14 ассистов в 47 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее Месси досрочно отправился в отпуск.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — твиттер Николо Скиры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.