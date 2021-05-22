Источник: Месси продлит контракт с Барселоной

Лионель Месси останется в «Барселоне». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Аргентинец подпишет новое соглашение до лета 2023 года. Финансовые подробности сделки не сообщаются.

В нынешнем сезоне на счету Месси 38 голов и 14 ассистов в 47 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее Месси досрочно отправился в отпуск.