Месси досрочно отправился в отпуск. Сыграет ли еще за Барселону?

Стало известно, что «Барселона» за тур до завершения чемпионата Испании отпустила Лионеля Месси в отпуск.
После минувшего тура каталонцы уже не претендуют на титул Ла Лиги, поэтому руководство дало возможность лидеру пораньше начать отдых.
При этом контракт Месси завершается в июне, а стороны пока не сумели договориться о его продлении. Не исключено, что Лионель больше не сыграет за каталонцев.
Главным претендентом на футболиста называют ПСЖ.
Сообщается, что на лето каталонцы запланировали большую чистку состава, в том числе команду может покинуть наставник Рональд Куман.
Источник — AS
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потерпим без Капитана одну игру, пусть на поле с повязкой выходят Бускетс или Пике
потерпим без Капитана одну игру, пусть на поле с повязкой выходят Бускетс или Пике
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