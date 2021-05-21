Месси досрочно отправился в отпуск. Сыграет ли еще за Барселону?

Стало известно, что «Барселона» за тур до завершения чемпионата Испании отпустила Лионеля Месси в отпуск.

После минувшего тура каталонцы уже не претендуют на титул Ла Лиги, поэтому руководство дало возможность лидеру пораньше начать отдых.

При этом контракт Месси завершается в июне, а стороны пока не сумели договориться о его продлении. Не исключено, что Лионель больше не сыграет за каталонцев.

Главным претендентом на футболиста называют ПСЖ.

Сообщается, что на лето каталонцы запланировали большую чистку состава, в том числе команду может покинуть наставник Рональд Куман.