Месси досрочно отправился в отпуск. Сыграет ли еще за Барселону?

Аргентинец получил возможность пораньше уехать на отдых

  • 21.05.2021 15:27
  • 1470 просмотров
  • 1 комментарий
Месси досрочно отправился в отпуск. Сыграет ли еще за Барселону?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, что «Барселона» за тур до завершения чемпионата Испании отпустила Лионеля Месси в отпуск.

После минувшего тура каталонцы уже не претендуют на титул Ла Лиги, поэтому руководство дало возможность лидеру пораньше начать отдых.

При этом контракт Месси завершается в июне, а стороны пока не сумели договориться о его продлении. Не исключено, что Лионель больше не сыграет за каталонцев.

Главным претендентом на футболиста называют ПСЖ.

Сообщается, что на лето каталонцы запланировали большую чистку состава, в том числе команду может покинуть наставник Рональд Куман.

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Источник — AS

(11 голосов)

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Комментарии
    macamacca
    online
      macamacca, 21.05.2021 15:33
    +1
    3 июня Чили 8 июня Колумбия в гостях (квала к ЧМ) 13-27 июня того же месяца (групповой на Копе 4 игры)
    потерпим без Капитана одну игру, пусть на поле с повязкой выходят Бускетс или Пике
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 21.05.2021 15:33
    +1
    3 июня Чили 8 июня Колумбия в гостях (квала к ЧМ) 13-27 июня того же месяца (групповой на Копе 4 игры)
    потерпим без Капитана одну игру, пусть на поле с повязкой выходят Бускетс или Пике
    Ссылка
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