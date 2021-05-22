Манчестер Юнайтед договорился с Санчо по поводу трансфера

«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с Джейдоном Санчо по поводу перехода нынешним летом.

Теперь «Красным дьяволам» надо договориться с «Боруссией» Дортмунд по поводу суммы трансфера. Ранее сообщалось о том, что немецкий клуб требует за игрока 100 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» пытался подписать Санчо еще год назад, но тогда договориться с «Боруссией» по поводу суммы трансфера не удалось.

В нынешнем сезоне на счету Санчо 16 голов и 21 ассист в 37 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.