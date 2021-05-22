Манчестер Юнайтед договорился с Санчо по поводу трансфера

Вингер «Боруссии» Дортмунд согласен на переход

  • 22.05.2021 15:54
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Манчестер Юнайтед договорился с Санчо по поводу трансфера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с Джейдоном Санчо по поводу перехода нынешним летом.

Теперь «Красным дьяволам» надо договориться с «Боруссией» Дортмунд по поводу суммы трансфера. Ранее сообщалось о том, что немецкий клуб требует за игрока 100 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» пытался подписать Санчо еще год назад, но тогда договориться с «Боруссией» по поводу суммы трансфера не удалось.

В нынешнем сезоне на счету Санчо 16 голов и 21 ассист в 37 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.

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Источник — Daily Express

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