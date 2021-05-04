Боруссия готова продать своего лидера за 100 миллионов евро

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может сменить клуб в летнее межсезонье.
Дортмунд готов продать 21-летнего англичанина за 100 миллионов евро в летнее трансферное окно.
«Боруссия» не станет устанавливать дедлайн для осуществления этой сделки. Срок действующего контракта футболиста с клубом истекает в 2023 году.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» рассматривает Санчо как возможную замену Мохамеду Салаху.
В этом сезоне Санчо забил 6 голов и сделал 9 результативных передач в 23-х матчах Бундеслиги.
Источник — ESPN
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