ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинул еще один игрок основы

«Александрия» на официальном сайте проинформировала об уходе из команды форварда Артема Ситало.
Игрок не стал продлевать контракт и покидает команду свободным агентом. В минувшем сезоне УПЛ Артем провел 20 матчей и забил 4 гола.
Ранее «Александрию» в рамках перестройки состава покинули 8 игроков, включая Юрия Панькива, Евгения Банаду, Валерия Лучкевича, Павла Пашаева и других.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Александрия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.