ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинул еще один игрок основы

Артем Ситало не продлил контракт с клубом

  • 22.05.2021 17:30
  • 1982 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинул еще один игрок основы
© fco.com.ua

«Александрия» на официальном сайте проинформировала об уходе из команды форварда Артема Ситало.

Игрок не стал продлевать контракт и покидает команду свободным агентом. В минувшем сезоне УПЛ Артем провел 20 матчей и забил 4 гола.

Ранее «Александрию» в рамках перестройки состава покинули 8 игроков, включая Юрия Панькива, Евгения Банаду, Валерия Лучкевича, Павла Пашаева и других.

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Источник — ФК Александрия

(7 голосов)

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Комментарии
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 22.05.2021 18:33
    0
    Уровень футбола вырос, сейчас зайдут ещё тройка команд и будет интересно, не будет таких команд как Львов Рух Ингулец Арендуполя и так далее
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 22.05.2021 18:14
    0
    В прошлых сезонах была борьба за бронзу и еврокубки, в этом походу будет за выживание...(
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 22.05.2021 18:33
    0
    Уровень футбола вырос, сейчас зайдут ещё тройка команд и будет интересно, не будет таких команд как Львов Рух Ингулец Арендуполя и так далее
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 22.05.2021 18:14
    0
    В прошлых сезонах была борьба за бронзу и еврокубки, в этом походу будет за выживание...(
    Ссылка
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