ОФИЦИАЛЬНО. Александрию покинул еще один игрок основы

«Александрия» на официальном сайте проинформировала об уходе из команды форварда Артема Ситало.

Игрок не стал продлевать контракт и покидает команду свободным агентом. В минувшем сезоне УПЛ Артем провел 20 матчей и забил 4 гола.

Ранее «Александрию» в рамках перестройки состава покинули 8 игроков, включая Юрия Панькива, Евгения Банаду, Валерия Лучкевича, Павла Пашаева и других.