Евгений МАКАРЕНКО: «Вызовы в сборную – самые приятные моменты в карьере»

Сейчас Евгений Макаренко находится на сборе национальной команды Украины, которая готовится к Евро-2020. Вчера, 21 мая хавбеку исполнилось 30 лет.

Макаренко рассказал, как его поздравили партнеры по сборной Украины:

«Во время завтрака с юбилеем его поздравила вся команда. Хороший настрой, ведь подготовка к турниру уровня Евро-2020 вдохновляет вдвойне. Вызовы в сборную – самые приятные моменты в карьере. Цифры в паспорте – не главное, главное – мышление и настрой.

Сейчас проходят последние дни подготовки к товарищескому матчу с Бахрейном. На тренировках мы отрабатываем некоторые точечные направления. Много внимания уделяем стандартным положениям, делаем акцент на нашей игре, пытаемся по максимуму выполнить то, что требует тренерский штаб. Я думаю, что все будет хорошо».