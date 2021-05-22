ФОТО. Милевский в Бресте опубликовал снимок в футболке местного Динамо

36-летний украинский нападающий Артем Милевский, который во второй части прошлого сезона выступал в УПЛ за «Минай», вернулся в Беларусь.
Экс-форвард сборной Украины опубликовал на своей странице в Instagram фото, сделанное в Бресте, на котором он сидит в машине в футболке местного «Динамо», за которое выступал до «Миная».
Напомним, за «Минай» Милевский провел 10 матчей в УПЛ, результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось, что Милевский рассматривает вариант завершения карьеры.
Источник — Sport.ua
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