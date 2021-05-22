В воскресенье, 23 мая «Ливерпуль» в 38-м туре АПЛ дома примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина +».

«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

После 37 туров «Ливерпуль» четвертый в турнирной таблице АПЛ с 66 баллами. «Кристал Пэлас» 13-й с 44 баллами.