В новом сезоне под эгидой ПФЛ будут выступать 50 клубов

Первая лига не будет делиться на две группы

  • 22.05.2021 12:38
  • 1110 просмотров
  • 4 комментария
В новом сезоне под эгидой ПФЛ будут выступать 50 клубов
© ПФЛ

В новом сезоне первенство Украины в Первой лиге не будет проводиться в двух группах по территориальному принципу, как планировалось.

Формула определения сильнейших останется прежней: согласно Регламента 18 команд-участниц и турнир в два круга.

А вот соперничество во Второй лиге снова пройдет в двух группах, организаторы предпринимают усилия, чтобы в каждой из них было по 16 команд.

Таким образом, в новом сезоне под эгидой ПФЛ будут выступать 50 клубов.

Окончательно формат нового сезона должен быть утвержден на заседании Центрального Совета ПФЛ, которое состоится 28 мая.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 22.05.2021 14:03
    0
    Из них хотябы 35 клубов доиграли сезон
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 22.05.2021 13:19
    0
    Дуже хороша новина і по першій лізі( наближення до УПЛ) і по другій(поступовий перехід від аматорів до профі)Рідко таке буває але сталось диво!
    Ссылка
    MasterSith_2013 Кысельов
    online
      MasterSith_2013 Кысельов, 22.05.2021 13:17
    0
    18 команд? На початку сезону говорилось про те що нічого немінятимуть і буде 16
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 22.05.2021 13:05
    0
    Пусть сразу со всех клубов собирают гарантийные взносы за участие и неснятие с чемпионата.
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 22.05.2021 14:03
    0
    Из них хотябы 35 клубов доиграли сезон
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 22.05.2021 13:19
    0
    Дуже хороша новина і по першій лізі( наближення до УПЛ) і по другій(поступовий перехід від аматорів до профі)Рідко таке буває але сталось диво!
    Ссылка
    MasterSith_2013 Кысельов
    online
      MasterSith_2013 Кысельов, 22.05.2021 13:17
    0
    18 команд? На початку сезону говорилось про те що нічого немінятимуть і буде 16
    Ссылка
    Iurii
    online
      Iurii, 22.05.2021 13:05
    0
    Пусть сразу со всех клубов собирают гарантийные взносы за участие и неснятие с чемпионата.
    Ссылка
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