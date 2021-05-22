В новом сезоне первенство Украины в Первой лиге не будет проводиться в двух группах по территориальному принципу, как планировалось.

Формула определения сильнейших останется прежней: согласно Регламента 18 команд-участниц и турнир в два круга.

А вот соперничество во Второй лиге снова пройдет в двух группах, организаторы предпринимают усилия, чтобы в каждой из них было по 16 команд.

Таким образом, в новом сезоне под эгидой ПФЛ будут выступать 50 клубов.

Окончательно формат нового сезона должен быть утвержден на заседании Центрального Совета ПФЛ, которое состоится 28 мая.