В новом сезоне первенство Украины в Первой лиге не будет проводиться в двух группах по территориальному принципу, как планировалось.
Формула определения сильнейших останется прежней: согласно Регламента 18 команд-участниц и турнир в два круга.
А вот соперничество во Второй лиге снова пройдет в двух группах, организаторы предпринимают усилия, чтобы в каждой из них было по 16 команд.
Таким образом, в новом сезоне под эгидой ПФЛ будут выступать 50 клубов.
Окончательно формат нового сезона должен быть утвержден на заседании Центрального Совета ПФЛ, которое состоится 28 мая.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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