В воскресенье, 23 мая «Лестер» в 38-м туре АПЛ дома примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса «Окко Спорт».

Перед заключительным туром «Лестер» идет пятым в турнирной таблице АПЛ с 66 очками. «Тоттенхэм» седьмой с 59 баллами.

«Лестер» - «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии