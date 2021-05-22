В воскресенье, 23 мая «Лестер» в 38-м туре АПЛ дома примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью сервиса «Окко Спорт».
Перед заключительным туром «Лестер» идет пятым в турнирной таблице АПЛ с 66 очками. «Тоттенхэм» седьмой с 59 баллами.
«Лестер» - «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.