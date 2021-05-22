Карпаты не смогли погасить долги и будут расформированы

Две команды из Западной Украины прекратят свое существование. «Волынь-2» и «Карпаты» вскоре потеряют статус команд мастеров.
«Волынь-2» могла остаться на плаву только в случае завоевания перволиговой «Волынью» путевки в элитный дивизион. Но, поскольку подопечные Василия Сачко уже потеряли все шансы повыситься в классе, то необходимость в дочерней команде сразу отпала.
Что касается львовских «Карпат», то в прошлом году эта команда осталась на плаву благодаря обещаниям ликвидировать старые задолженности перед бывшими футболистами. Однако этого не произошло.
По имеющейся информации, «Волынь-2» и «Карпаты» даже не проходили аттестацию, дающую право в новом сезоне выступать среди команд мастеров.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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