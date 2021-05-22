Карпаты не смогли погасить долги и будут расформированы

Также прекратит существование «Волынь-2»

  • 22.05.2021 11:21
  • 2356 просмотров
  • 3 комментария
Карпаты не смогли погасить долги и будут расформированы
© ФК Карпаты

Две команды из Западной Украины прекратят свое существование. «Волынь-2» и «Карпаты» вскоре потеряют статус команд мастеров.

«Волынь-2» могла остаться на плаву только в случае завоевания перволиговой «Волынью» путевки в элитный дивизион. Но, поскольку подопечные Василия Сачко уже потеряли все шансы повыситься в классе, то необходимость в дочерней команде сразу отпала.

Что касается львовских «Карпат», то в прошлом году эта команда осталась на плаву благодаря обещаниям ликвидировать старые задолженности перед бывшими футболистами. Однако этого не произошло.

По имеющейся информации, «Волынь-2» и «Карпаты» даже не проходили аттестацию, дающую право в новом сезоне выступать среди команд мастеров.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 22.05.2021 12:36
    0
    Та они в любом случае должны были ликвидироваться, там же должно быть объединение трех Карпат...
    Ссылка
    uge-madrid
    online
      uge-madrid, 22.05.2021 12:18
    +1
    Черговий зашквар.. Цього варто було очікувати. Диміньский в бігах. Клуб нікому не потрібен окрім вболівальників....
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.05.2021 12:10
    +1
    Жаль Карпаты. Клуб с историей.
    Ссылка
    uge-madrid
    online
      uge-madrid, 22.05.2021 12:18
    +1
    Черговий зашквар.. Цього варто було очікувати. Диміньский в бігах. Клуб нікому не потрібен окрім вболівальників....
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 22.05.2021 12:10
    +1
    Жаль Карпаты. Клуб с историей.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 22.05.2021 12:36
    0
    Та они в любом случае должны были ликвидироваться, там же должно быть объединение трех Карпат...
    Ссылка
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