Секретарь КДК: Гельзин может обжаловать решение о дисквалификации в Лозанне

Пять лет дисквалификации и столько же условно. Такой срок получил Владислав Гельзин за то, что ворвался в судейскую комнату во время и после матча «Олимпик» - «Шахтер» (0:1), и за нецензурные высказывания в прямом эфире.

В строгом наказании УАФ есть смягчающее обстоятельство - 2 года исправительного срока. Если во время этого срока Гельзин сорвется и сделает что-то подобное, то к пяти годам дисквалификации добавят еще пять.

К президенту «Олимпика» применена еще и финансовая санкция - штраф 250 тысяч гривен.

«УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с «Шахтером». Гельзин врывался в судейскую, а также были нецензурные высказывания после матча и во время прямого эфира. Прямая санкция - 5 лет. Решение может быть обжаловано в порядке апелляции, а после этого в Лозанне», — сообщил ответственный КДК УАФ секретарь Игорь Грищенко.