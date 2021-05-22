«Не всегда был сдержанным»: Колесников рассказал об Ахметове в 90-х

Вице-президент донецкого «Шахтера» Борис Колесников рассказал о дружбе с Ринатом Ахметовым.

«Мы с ним друзья с самых юных лет. Он меня младше на четыре года. Ходили на футбол и держались одной компанией. Мы жили недалеко друг от друга.

Ахметов в жизни? Он целеустремленный и деликатный. Вы не видите эмоций, он может себя удержать. Но в момент футбольных разговоров, особенно после не самых удачных для нашей команды матчей в конце 90-х и начале 00-х, мягко говоря, он не всегда был сдержанным», - сказал Колесников.

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