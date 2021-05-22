«Не всегда был сдержанным»: Колесников рассказал об Ахметове в 90-х

Президент «Шахтера» мог эмоционально отреагировать на поражение

  • 22.05.2021 10:20
  • 998 просмотров
  • 6 комментариев
«Не всегда был сдержанным»: Колесников рассказал об Ахметове в 90-х
© Футбол 1/2/3. Ринат Ахметов

Вице-президент донецкого «Шахтера» Борис Колесников рассказал о дружбе с Ринатом Ахметовым.

«Мы с ним друзья с самых юных лет. Он меня младше на четыре года. Ходили на футбол и держались одной компанией. Мы жили недалеко друг от друга.

Ахметов в жизни? Он целеустремленный и деликатный. Вы не видите эмоций, он может себя удержать. Но в момент футбольных разговоров, особенно после не самых удачных для нашей команды матчей в конце 90-х и начале 00-х, мягко говоря, он не всегда был сдержанным», - сказал Колесников.

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Источник — BurBuzz

(4 голоса)

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Комментарии
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 10:55
    +1
    Донецк был оплотом бандитизма, сепаратизма и прочей нечести. Теперь живут как в каменном веке, хлеб по талонам получают. Звали расиянский мир вот и получайте
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 22.05.2021 10:53
    -2
    esk, 22.05.2021 10:48
    А иначе бы стало наоборот. Время такое было. Тысячи сгинули в конкурентных войнах. Но никаких дел никто не возбуждал. Значит или "механик" работал или совсем другой враг. Не пойман? Не свистите...
    Такое было по всей стране и даже сейчас, ещё остались такие группы (банды), но конечно, о делах Сурков щенки ничего не знают
    Ссылка
    esk
    online
      esk, 22.05.2021 10:48
    0
    bullyUA, 22.05.2021 10:37
    Алек Грек (Ахатий Брагин) на своей шкуре испытал "несдержанность" Рината.
    А иначе бы стало наоборот. Время такое было. Тысячи сгинули в конкурентных войнах. Но никаких дел никто не возбуждал. Значит или "механик" работал или совсем другой враг. Не пойман? Не свистите...
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 22.05.2021 10:45
    0
    Рыжий убийца .
    Ссылка
    esk
    online
      esk, 22.05.2021 10:45
    -2
    Татарин, чьёрт побери. Потомок Ахмет Герая крымского.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.05.2021 10:37
    0
    Алек Грек (Ахатий Брагин) на своей шкуре испытал "несдержанность" Рината.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 22.05.2021 10:55
    +1
    Донецк был оплотом бандитизма, сепаратизма и прочей нечести. Теперь живут как в каменном веке, хлеб по талонам получают. Звали расиянский мир вот и получайте
    Ссылка
    esk
    online
      esk, 22.05.2021 10:48
    0
    bullyUA, 22.05.2021 10:37
    Алек Грек (Ахатий Брагин) на своей шкуре испытал "несдержанность" Рината.
    А иначе бы стало наоборот. Время такое было. Тысячи сгинули в конкурентных войнах. Но никаких дел никто не возбуждал. Значит или "механик" работал или совсем другой враг. Не пойман? Не свистите...
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 22.05.2021 10:45
    0
    Рыжий убийца .
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.05.2021 10:37
    0
    Алек Грек (Ахатий Брагин) на своей шкуре испытал "несдержанность" Рината.
    Ссылка
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