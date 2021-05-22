Одна ничья и одно удаление, уверенные победы Металлиста 1925 и Черноморца

27-й тур получился примечателен тем, что в нем была зафиксирована только одна ничья, но какая - 3:3 (!). Также в этом туре была показана только одна красная карточка и то уже в дополнительное время.

«Металлист 1925» в Ивано-Франковске разобрался с «Прикарпатьем». Харьковчане трижды забили в ворота соперника во втором тайме. Гол в свой актив записал Олег Голодюк, а также дублем отличился Виталий Пономарь. Кстати, Пономарь забивает два мяча в матче второй тур кряду. В прошлом матче Виталий оформил дубль в поединке с «Вересом» (4:1).

«Верес», который имеет комфортное преимущество и может позволить себе расслабиться, расписал на своем поле мировую 3:3 с «Альянсом». Матч получился очень зрелищным и богатым на интересные события. «Альянс» выиграл первый тайм со счетом 2:0 после голов Руслана Писного и Константина Ярошенко. В дебюте второй половины встречи форвард «Вереса» Михаил Шестаков не реализовал пенальти. Но на 53-й минуте Геннадий Пасич один гол отквитал. Уже на 55-й минуте Шестаков исправился и сравнял счет. Для Михаила это 12-й гол в сезоне, и он идет вторым в снайперской гонке. На 62-й минуте встречи Сергей Петько и вовсе вывел ровенчан вперед. На 87-й минуте Ярошенко повторил подвиг Шестакова и не забил с пенальти – мяч парировал Богдан Когут. Но, в отличии от Шестакова, Ярошенко забил головой на добивании, чем принес «Альянсу» ничью 3:3 в матче.

«Агробизнес» на выезде победил «Кремень» благодаря голу Руслана Черненко в первом тайме. Теперь у Черненко 14 голов в сезоне, и он по-прежнему лидер бомбардирской гонки. Матч интересен тем, что в нем была показала одна красная карточка в туре. И это произошло уже на 90+4-й минуте! Удален с поля был представитель команды из Волочиска Игорь Бойчук, который первую желтую получил на 90-й минуте.

«Николаев» на своем поле также со счетом 1:0 выиграл у «ВПК-Агро». Уже на 3-й минуте встречи Богдан Кушниренко реализовал пенальти и вывел «корабелов» вперед. Николаевцы в итоге удержали победный счет.

Снова победил «Авангард». Краматорчане взяли заветные три очка в Горишних Плавнях. Команда из Донецкой области переиграла «Горняк-Спорт» со счетом 2:0 благодаря голам Гути и Максима Ермоленко.

«Оболонь» в Киеве сумела выиграть со счетом 2:1 в матче с «Волынью». Лучане победили в первом тайме после быстрого гола Богдана Орынчака, который теперь с десятью голами в активе вместе с Юрием Батюшиным делит третью позицию в гонке бомбардиров Первой лиги.

«Нива» оказалась сильнее «Полесья». Тернопольская команда победила со счетом 2:0, благодаря голам Сергея Кисленко и Игоря Семенины.

Разобрался с явным аутсайдером Первой лиги «Кристаллом» «Черноморец». В дерби команд с берега Черного моря одесситы разгромили херсонцев со счетом 4:0! Голы в свой актив в составе «Черноморца» записали Илья Путря, Максим Брагару, Артем Козак и Андрей Штогрин.

Давайте посмотрим, что у нас происходит в турнирной таблице. «Верес» с 59 очками лидирует и имеет игру в запасе. Далее идут «Черноморец» (55) и «Металлист 1925» (53), которые на данный момент выходят в УПЛ. Четвертое место занимает «Агробизнес» с 51 баллом в активе. Пятый «Николаев» с 46 очками и игрой в запасе имеет еще шансы на повышение в классе. Затем идут шестой «Альянс» (44) и седьмая «Волынь» (43), которые практически проиграли борьбу за выход в УПЛ. «Оболонь» (37), «Горняк-Спорт» (32) и «ВПК-Агро» (31) находятся в комфортной середине и размышляют уже о следующем сезоне. То же самое можно сказать, наверное, и о «Полесье» (29) с «Авангардом» (29), которые практически обеспечили себе участие в следующем сезоне Первой лиги. Затем идут «Нива» (27) и «Прикарпатье» (24), которые еще могут оказаться во Второй лиге.

В зоне вылета находятся «Кремень» (20), который еще будет бороться за сохранение прописки в Первой лиге, а также «Кристалл», который следующий сезон начнет во Второй лиге Украины.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 27-й тур

21 мая

«Прикарпатье» - «Металлист 1925» - 0:3

Голы: Голодюк, 54, Пономарь, 72, 78.

«Верес» - «Альянс» - 3:3

Голы: Пасич, 53, Шестаков, 55, Петько, 62 – Писный, 21, Ярошенко, 28, 88.

Нереализованные пенальти: Шестаков, 47 – Ярошенко, 87.

«Кремень» - «Агробизнес» - 0:1

Гол: Черненко, 29.

Удаление: Бойчук, 90+4 («Агробизнес»).

«Николаев» - «ВПК-Агро» - 1:0

Гол: Кушниренко, 3 (с пенальти).

«Горняк-Спорт» - «Авангард» - 0:2

Голы: Гути, 11, Ермоленко, 83.

«Оболонь» - «Волынь» - 2:1

Голы: Батальский, 47, 88 – Орынчак, 9.

«Нива» - «Полесье» - 2:0

Голы: Кисленко, 22, Семенина, 68 (с пенальти).

«Черноморец» - «Кристалл» - 4:0

Голы: Путря, 2 (с пенальти), Брагару, 36, Козак, 52, Штогрин, 87.

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