Игорь СУРКИС: «Мне говорят продайте Динамо. Тогда купите»

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью Владимиру Зверову рассказал о том, что ему говорят про продажу Динамо и были ли предложения.

- У вас были предложения о продаже «Динамо»?

- На меня никто не выходил. Когда спонсоры хотят себя рекламировать, то они так торгуются, что такое впечатление, что отдают последнее. Им нужна эта реклама, они зарабатывают на этом и понимают, что «Динамо» может принести им больше денег. Ведь никто не пришьет нашивку, понимая, что это просто выброшенные деньги. Хотелось бы видеть, чтобы спонсоры приходили, как говорится, из-за любви к искусству и давали свои деньги. У нас достаточно примеров – «Днепр», «Карпаты», «Металлист», «Кривбасс», «Арсенал», «Черноморец», «Металлург» Донецк. Где эти клубы? Они все продавались или отдавались в другие руки. Их не существует.

Лучшая цитата сезона по мнению многих болельщиков – ваше резкое высказывание о том, что вы вложили в «Динамо» полтора миллиарда.

- Как всегда подчеркивает Александр Ярославский, что оторвал от своей семьи и вложил в футбол, и хочу, чтобы на стадионе всегда присутствовало не менее 30 тысяч болельщиков. Я бы сказал так. Моя семья с того момента, как взяла клуб «Динамо» Киев – а это практически все годы независимости Украины – вложила не меньше озвученной вами суммы. Не в гривнах. Атрибутика не продается, билеты ничего клубу не приносят. Футбол в Украине не был прибыльным и таким остается. Мы пытаемся его сделать прибыльным, УЕФА дает таким клубам, как мы, развиваться. Невозможно все время только вкладывать, нужно хотя бы выходить на самоокупаемость. Помимо всего прочего, присутствует правило fair play – ты не можешь потратить больше, чем заработал, не привлекая спонсоров. И мы видим наказания на огромные суммы для таких клубов, как «Манчестер Сити», «ПСЖ». Поэтому я не о деньгах.

Помимо озвученной вами фразы, была и другая. На то, что мною хотят командовать и диктовать, кто будет главным тренером, я сказал: мой кабинет открыт, занесите деньги в бюджет клуба на один сезон и руководите. И через год мы с вами встретимся. Дальше продолжался диалог: продайте «Динамо». Тогда купите. Если повесить объявление на колоннаде стадиона о продаже «Динамо», как вы думаете, выстроится большая очередь?

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