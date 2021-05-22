Игорь СУРКИС: «Мне говорят продайте Динамо. Тогда купите»

Президент киевского клуба о продаже команды

  • 22.05.2021 09:13
  • 551 просмотр
  • 0 комментариев
Игорь СУРКИС: «Мне говорят продайте Динамо. Тогда купите»
© ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис в интервью Владимиру Зверову рассказал о том, что ему говорят про продажу Динамо и были ли предложения.

- У вас были предложения о продаже «Динамо»?

- На меня никто не выходил. Когда спонсоры хотят себя рекламировать, то они так торгуются, что такое впечатление, что отдают последнее. Им нужна эта реклама, они зарабатывают на этом и понимают, что «Динамо» может принести им больше денег. Ведь никто не пришьет нашивку, понимая, что это просто выброшенные деньги. Хотелось бы видеть, чтобы спонсоры приходили, как говорится, из-за любви к искусству и давали свои деньги. У нас достаточно примеров – «Днепр», «Карпаты», «Металлист», «Кривбасс», «Арсенал», «Черноморец», «Металлург» Донецк. Где эти клубы? Они все продавались или отдавались в другие руки. Их не существует.

Лучшая цитата сезона по мнению многих болельщиков – ваше резкое высказывание о том, что вы вложили в «Динамо» полтора миллиарда.

- Как всегда подчеркивает Александр Ярославский, что оторвал от своей семьи и вложил в футбол, и хочу, чтобы на стадионе всегда присутствовало не менее 30 тысяч болельщиков. Я бы сказал так. Моя семья с того момента, как взяла клуб «Динамо» Киев – а это практически все годы независимости Украины – вложила не меньше озвученной вами суммы. Не в гривнах. Атрибутика не продается, билеты ничего клубу не приносят. Футбол в Украине не был прибыльным и таким остается. Мы пытаемся его сделать прибыльным, УЕФА дает таким клубам, как мы, развиваться. Невозможно все время только вкладывать, нужно хотя бы выходить на самоокупаемость. Помимо всего прочего, присутствует правило fair play – ты не можешь потратить больше, чем заработал, не привлекая спонсоров. И мы видим наказания на огромные суммы для таких клубов, как «Манчестер Сити», «ПСЖ». Поэтому я не о деньгах.

Помимо озвученной вами фразы, была и другая. На то, что мною хотят командовать и диктовать, кто будет главным тренером, я сказал: мой кабинет открыт, занесите деньги в бюджет клуба на один сезон и руководите. И через год мы с вами встретимся. Дальше продолжался диалог: продайте «Динамо». Тогда купите. Если повесить объявление на колоннаде стадиона о продаже «Динамо», как вы думаете, выстроится большая очередь?

Он сплотил команду. Суркис рассказал о работе Луческу и триумфальном сезоне

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности