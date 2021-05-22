Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «В сборную вызывают только из Динамо и Шахтера»

Полузащитник «Десны» - о минувшем сезоне, травме и не вызове в сборную Украины

  • 22.05.2021 08:49
  • 675 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «В сборную вызывают только из Динамо и Шахтера»
© ФК Десна. Андрей Тотовицкий

Хавбек «Десны» Андрей Тотовицкий, который по оценкам Sport.ua стал лучшим игроком УПЛ, в эксклюзивном интервью подытожил минувший сезон, а также поделился планами на будущее.

— Андрей, прежде всего, расскажи, как твоя травма? Когда будешь в строю?
— Я сейчас еще восстанавливаюсь. Уже на пути к восстановлению. К сборам я уже буду готов.

— На когда у вас сборы запланированы?
— Пока еще нет такой информации. Позже сообщат.

— Как проводишь отпуск?
—Я все время восстанавливаюсь, а также провожу время с семьей.

— По оценкам Sport.ua ты стал лучшим игроком чемпионата…
— Да, я видел эту статью. Мне приятно, скажем так.

— Если бы у тебя не было травмы, был бы шанс, что тебя вызвали бы на Евро?
— Шансы всегда есть, но, думаю, даже, если бы я играл концовку сезона, шансов было бы не так много.

— Потому что большая конкуренция?
— Нет, не то, чтобы большая конкуренция. Я готов к конкуренции. Просто в сборную вызывают из УПЛ только игроков «Шахтера» или «Динамо». Или еще могут вызвать молодых футболистов, которые принадлежат «Шахтеру» или «Динамо», но играют в арендах.

— Но ты ведь тоже выходец «Шахтера»...
— Да, но сейчас я не в «Шахтере»…

— Не задумывался, почему так?
— Я не знаю на что настроены тренеры. Просто могу сказать, что со своей стороны я сделал все по максимуму. Я сделал все возможное для того, чтобы меня вызвали.  

— В этом сезоне у тебя получилось забить много красивых голов. Получился фартовый сезон?
— Многие спрашивают меня по этому поводу. Я просто начал играть за «Десну». У меня есть доверие со стороны главного тренера команды Александра Рябоконя. Это и повлияло на итоговый результат.

— Может, повлияло и то, что в «Десне» стал больше рисковать? Появилось больше прав на ошибку, так сказать?
— У меня такая позиция, что мне нужно рисковать. Если не будешь рисковать, то ты не будешь забивать мячи и отдавать голевые передачи.

— Возможно, из-за того, что ты не играл из-за травмы, «Десна» не пробилась в еврокубки. Обидно?
— Мне обидно за то, что я получил травму и не смог сыграть на финише сезона в таких важных матчах. Мне тяжело сказать, повлияла ли травма на результаты команды. Есть как есть.

— Не каждый футболист идет в борьбу до конца. Ты в том матче с «Александрией» решил дотянуться до мяча и в итоге забил. Такой красивый гол и еще ценой травмы – тот самый момент, о котором можно рассказывать детям и внукам?
— (Смеется) Если бы это был гол в каком-то финале или решающий гол в матче Лиге чемпионов, то да. А так это была просто обычная игра чемпионата Украины.

— Не задумываешься о том, что, может, не надо было тянуться за тем мячом и стоило поберечь себя?
— Парадокс в том, что до эпизода с полученной травмой меня должны были менять. Я уже подошел к бровке для того, чтобы меня поменяли. Но судья не успел вынести табличку с номерами, и я продолжил играть. После матча этот арбитр подошел и извинился за то, что так произошло, что он не успел замену сделать. Но уже ничего не поменяешь. Есть как есть.  

— Ты в этом сезоне записал в свой актив 14 результативных действий (9 голов и 5 ассистов). Раньше больше 7 голов в сезоне ты не забивал. Этот сезон занесешь себе в актив?
— Конечно! Как и любой другой сезон, могу занести себе в актив. В «Мариуполе» я играл стабильно. В «Заре» не особо играл. За «Зарю» я только начал играть и в 12 матчах забил 7 мячей, после чего меня в «Шахтер» вернули. Но в «Шахтере» особо шансов не было. Но я всегда стараюсь играть эффективно и качественно. Но в этом сезоне чуть лучше получилось, опять же, благодаря доверию тренера в том числе.

— Кстати, руководство «Десны» выразило поддержку Рябоконю, заявив, что он останется в команде. Что скажешь об Александре Дмитриевиче? Комфортно с ним работается?
— Если я говорю, что тренер мне доверяет и я благодаря этому очень сильно прибавил, что я стал лучше играть при этом специалисте, то, конечно, мне хочется, чтобы Александр Рябоконь остался в «Десне».

— «Десна» стала шестой в УПЛ. Как в команде расценили такой результат? Хотели в еврокубки попасть?
— Мы с ребятами говорили об этом. Я был уверен, что мы займем третье место в УПЛ. Но потом, когда мы прекратили борьбу за «бронзу», я до заключительного тура был уверен, что мы займем еврокубковое место. Я даже не рассматривал вариант, что мы не попадем в еврокубки. У нас много хороших игроков и также мы играли хорошо. Но в концовке сезона что-то пошло не так. 

— «Десна» впервые сыграла в еврокубках в этом сезоне. Проиграли «Вольфсбургу», который борется за «бронзу» в Бундеслиге. Оглядываясь назад, можно сказать, что проиграли очень сильному клубу?
— Можно сказать, что «Десна» в этом сезоне могла бы быть где-то в середине турнирной таблицы Бундеслиги (смеется).

— Александр Филиппов приезжал в Украину. Он был в расположении «Десны». Ты с ним виделся?
— Да, мы с ним хорошо общаемся. Мы виделись, общались.

— Что скажешь о Филиппове? В «Сент-Трюйдене» пока что у него не получается пробиться в основу. С чем это связано?
— Я думаю, что это связано с тренером. Его приглашал один тренер, которого после перехода Филиппова почти сразу заменили на другого специалиста. Новый тренер поменял стиль игры. Тот коуч на Филиппова рассчитывал, а этот его где-то чуть подвинул из основы. Но, я думаю, что у Саши все будет нормально. Все будет ясно в новом сезоне. Филиппов – такой парень работоспособный и он докажет свою профпригодность.

— Он планирует остаться в Бельгии?
— Я не знаю, что он планирует. Я не могу за него отвечать, останется ли он в «Сент-Трюйдене». Но, я думаю, что да, останется.

— У тебя с «Десной» на какой срок? Планируешь остаться в черниговском клубе?
— Контракт действует еще полгода. Но сейчас не могу сказать, останусь я в «Десне» или перейду в другой клуб.

— У тебя есть предложения от других клубов?
— Пока я этого не могу сказать.

— Что скажешь об этом сезоне? Требл «Динамо» как тебе?
— В прошлом сезоне «Динамо» боролось с нами за второе-третье место и могло вообще стать четвертым. А в этом сезоне киевляне так уверенно выиграли чемпионат Украины и Кубок Украины. Также они завоевали Суперкубок Украины.

— Думаешь, в этом заслуга Луческу?
— Конечно! В прошлом сезоне эта же команда боролась за второе-четвертое места. И киевляне после того сезона никого не купили, состав остался тот же. И вот в этом году команда полностью преобразилась, начала играть в качественный футбол. За три тура до финиша сезона стала чемпионом Украины. Это же о многом говорит.

— «Десна» в начале второго круга в феврале едва не обыграла «Динамо». Вели 1:0 и пропустили уже в дополнительное время, сыграв 1:1.
— Да-да. Обидно, что тогда не победили. Там в концовке встречи было удаление и пенальти, который реализовал Виктор Цыганков.

— Какие у тебя задачи и цели на следующий сезон?
— Хочется, чтобы меня не беспокоили травмы. А дальше уже будет зависеть от меня, от моей игры.

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Дмитрий Котков, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Алексей Столетов
    online
      Алексей Столетов, 22.05.2021 09:18
    -1
    Володимир Демченко, 22.05.2021 09:10
    ещё из Арендуполя по подсказке Ахметова ))))
    А статью дальше заголовка лень прочесть?Лишь бы ляпнуть.
    И да, вызывают игроков Шахтера, Динамо и того клуба, который тренирует кореш тренера Ребруха. Скоро вместо Зубкова и Харатина в сборную вернутся Шахов и Чигринский. Потому что кореш - дело святое.
    Ссылка
    Володимир Демченко
    online
      Володимир Демченко, 22.05.2021 09:10
    +1
    ещё из Арендуполя по подсказке Ахметова ))))
    Ссылка
    Володимир Демченко
    online
      Володимир Демченко, 22.05.2021 09:10
    +1
    ещё из Арендуполя по подсказке Ахметова ))))
    Ссылка
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