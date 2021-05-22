Диего СИМЕОНЕ: «Матч с Вальядолидом – это финал»

Наставник «Атлетико» – о предстоящем поединке

  • 22.05.2021 08:52
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Диего СИМЕОНЕ: «Матч с Вальядолидом – это финал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча заключительного тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

«Матрасникам», которые опережают мадридский «Реал» на два очка, нужна победа, чтобы гарантировать себе чемпионство, тогда как «Вальядолид» продолжает бороться за выживание.

«Это очень длинный сезон. Мы через многое прошли, чтобы оказаться на вершине турнирной таблицы. В последний игровой день две команды борются за титул.

Матч с «Вальядолидом» – это финал, в котором две команды стремятся к разным целям, но обе готовы отдать свои жизни ради их достижения», - сказал Симеоне.

Матч «Вальядолид» – «Атлетико» состоится в субботу, 22 мая. Начало в 19:00.

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Источник — Marca

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