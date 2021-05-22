Аталанта – Милан. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 38-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Милан».

«Чемпионство Италии у «Интера», а Кубок у «Ювентуса», обыгравшего в финале 2:1 «Аталанту», которая два месяца не уступала при всего лишь двух ничьих. Бергамаски здорово выглядели, побеждая почти во всех поединках. А наш Руслан Малиновский, безусловно, стал лидером «Аталанты». Он в каждом матче или забивает, или отдает ассист. Это футбол! Сейчас очень важно команде Малиновского завершить чемпионат вслед за «Интером». Правда, у «Милана» аналогичное желание.

«Наполи» сконцентрирован на домашнем матче с «Вероной», победа над которой гарантирует неаполитанцам место в первой тройке. Также я уверен в победе «Ювентуса» над «Болоньей». И что мы имеем? «Наполи» финиширует с 79 очками, а «Ювентус» наберет 78 баллов.

«Милан» длительное время лидировал и боролся за чемпионство, а сейчас реально рискует не попасть в зону Лиги чемпионов. «Россонери» устроит лишь победа над «Аталантой». Но, на мой взгляд, это нереально, так как команда Гасперини очень разочарована невыигрышем Кубка Италии и даже не думает о ничьей с «Миланом», хотя должна была бы. Лишь победа над «россонери» и второе место станут для команды из Бергамо определенной компенсацией.

Да, в мае «Милан» непробиваем. В четырех матчах кряду они держат свои ворота на замке, забив при этом 12 мячей. Кстати хочу обратить ваше внимание на гостевую статистику «Милана», о чем мало, кто говорит. «Милан» в этом сезоне лучшая гостевая команда из ведущих чемпионатов Европы. Это фантастика! Во внутреннем чемпионате «Милан» по результатам в гостях уверенно опережает конкурентов и лидирует в Серии А. В 18 матчах они 15 раз победили, 1 раз сыграли вничью и дважды уступили. Они 41 мяч забили и 17 пропустили, набрав 46 очков. У «Интера» и «Аталанты» по 39 баллов, а у «Наполи» - 37 очков.

А теперь посмотрим, как «Аталанта» играет дома. Команда из Бергамо с 39 очками в активе делит с «Наполи» 5-е место. У них 12 побед, 3 ничьи и 3 поражения (по забитым-пропущенным 49:22). На основании этого анализа и этой статистики стает понятно, что «Аталанте» предстоит провести один из сложнейших матчей сезона. Также «Милан» не забыл поражение 0:3 в первом круге от бергамасков.

Но нужно помнить, что «Аталанта» забивает в каждом матче. Забьет она и сейчас, и снова при непосредственном участии Руслана Малиновского! И не только его, а и агрессивных колумбийских нападающих Дувана Сапаты и Луиса Мюриэля. У «Милана» травмирован лидер атаки Златан Ибрагимович.

Обе команды сыграют в этом матче совсем по-другому. Они сыграют очень дисциплинированно, так как очень сильно давит результат матча. Они попробуют выжать максимум из создаваемого. Обе команды сыграют на победу, поэтому нас ждет интереснейшее противостояние двух команд высокого уровня. Правда, «Аталанта» больше всех забила в Серии А (90 голов!). «Милан» же забил 72 мяча.

«Аталанта» дарить очки не собирается, но и «Милан» проигрывать не планирует. Я все-таки вижу победу где-то в один гол команды Гасперини и наших ребят Малиновского и Коваленко. Хорошего всем просмотра», - сказал Грозный

Матч «Аталанта» – «Милан» состоится 23 мая. Начало встречи – в 21:45.