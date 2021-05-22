Украина – Бахрейн. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на товарищеский матч Украина – Бахрейн:

«Увы, у ряда кандидатов в сборную есть повреждения. Кто-то восстанавливается от травм, некоторые проходят реабилитацию и, возможно, к концу месяца будут в строю. Очень жаль, что в финале Кубка Украины получил травму Виталий Буяльский, который пропустит Евро. Безусловно, что с учетом всех нюансов, которыми владеет только тренерский штаб сборной и медики команды, будет принято решение по подготовке национальной сборной. Подготовка будет разделена на несколько частей.

До 1-го июня сборной Украины необходимо определиться с заявкой на Евро. Первый этап сборов в Харькове будет очень информативным по каждому кандидату в результате тренировок и собеседований. Поэтому Украине и предстоит сыграть матч со сборной Бахрейна, которая идет 99-й в рейтинге ФИФА. Именно после этого матча и будет определен окончательный список футболистов. Затем им будет представлено четыре дня отдыха для общения со своими семьями перед Евро.

Вторая часть подготовки будет связана с моделированием различных вариантов ведения игры с учетом соперников по группе, а это Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Также в июньских спаррингах с Северной Ирландией и Кипром будут принимать участие футболисты, которые будут заявлены на Евро. Тут все логично!

По матчу с Бахрейном могу предположить, что для большой группы футболистов это огромный шанс, так как, проявив себя в этом матче, ты получаешь возможность участвовать в Евро. Поэтому многие ошибаются, говорят, что у многих нет стимула и мотивации на этот поединок с Бахрейном. Есть и стимул, и мотивация!

Бахрейн возглавляет 51-летний португальский специалист Элиу Соуза. И известных игроков я выделю 194-сантиметрового центрфорварда чешской команды «Слован» (Либерец) Абдуллу Юсуфа Хелала. Он очень хорошо играет, успешно выступает в Чехии. Он играет за «Слован» на правах аренды, а так принадлежит «Славии». В Чехии Абдулла также выступал за «Богемианс». Я видел его игру, он прилично играет. Есть в сборной Бахрейна примерно пять опытных футболистов, которые сыграли за команду больше 50 матчей.

Но давайте говорить объективно! На равных со сборной Украины Бахрейн не сможет состязаться. Это разные скорости, разный уровень. Но постараться прыгнуть выше головы Бахрейн захочет. Понятно, что класс игроков сборной Украины очень высокий. Это, естественно, скажется на итоговом результате. В любом случае и тренерский штаб сборной, и все мы получим много разнообразной информации, что позволит сборной Украины и дальше прогрессировать», - сказал Грозный.

Матч Украина – Бахрейн состоится 23 мая. Начало встречи – в 21:00.