Горняк-Спорт – Авангард – 0:2. Видео голов и обзор матча

21 мая прошел поединок 27-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Горняк-Спорт» – «Авангард» – 0:2.
Голы: Гутти, 11, Ермоленко, 83.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Ермоленко (Авангард Кр).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Гути (Авангард Кр).
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Источник — Sport.ua
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