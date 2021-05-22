Верес – Альянс – 3:3. Видео голов и обзор матча

21 мая прошел поединок 27-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Верес» – «Альянс» – 3:3.
Голы: Пасич, 52, Шестаков, 55, Петько, 62 – Писный, 21, Ярошенко, 28, 88.
Незабитые пенальти: Шестаков, 46 – Ярошенко, 88.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Константин Ярошенко (Альянс).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Петько (Верес).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (Верес).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Константин Ярошенко (Альянс).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Писный (Альянс).
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Источник — Sport.ua
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