38-й тур
Леванте
2 : 2
Кадис
21.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Леванте – Кадис – 2:2. Зачем подбрасывали Аугусто? Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор матча 38-го тура чемпионата Испании

  • 22.05.2021 01:59
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Леванте – Кадис – 2:2. Зачем подбрасывали Аугусто? Видео голов и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Аугусто Фернандеса

21 мая прошел поединок 38-го тура чемпионата Испании между командами «Леванте» и «Кадис» (2:2).

У хозяев отличились нападающий Марти Рохер и полузащитник Гонсало Мелеро. За гостей забивали нападающий Альваро Негредо и защитник Карлос Акапо.

Команды-середняки завершили чемпионат Это был последний матч игрока команды гостей Аугусто Фернандеса в профи-карьере. После игры партнеры подбрасывали ветерана в воздух.

Смотрите видео голов и обзор матча «Леванте»«Кадис» – 2:2

Голы: Рохер, 8, Мелеро, 58 – Негредо, 14, Акапо, 32.

События матча
58' ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Мелеро (Леванте).
32' ГОЛ ! Мяч забил Карлос Акапо (Кадис).
14' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Негредо (Кадис).
8' ГОЛ ! Мяч забил Рохер Марти (Леванте).
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Источник — Sport.ua

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