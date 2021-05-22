Леванте – Кадис – 2:2. Зачем подбрасывали Аугусто? Видео голов и обзор игры

21 мая прошел поединок 38-го тура чемпионата Испании между командами «Леванте» и «Кадис» (2:2).
У хозяев отличились нападающий Марти Рохер и полузащитник Гонсало Мелеро. За гостей забивали нападающий Альваро Негредо и защитник Карлос Акапо.
Команды-середняки завершили чемпионат Это был последний матч игрока команды гостей Аугусто Фернандеса в профи-карьере. После игры партнеры подбрасывали ветерана в воздух.
Смотрите видео голов и обзор матча «Леванте» – «Кадис» – 2:2
Голы: Рохер, 8, Мелеро, 58 – Негредо, 14, Акапо, 32.
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Мелеро (Леванте).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Акапо (Кадис).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Негредо (Кадис).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Рохер Марти (Леванте).
Источник — Sport.ua
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