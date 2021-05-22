Роман САНЖАР: «Мы действительно попрощались с Максимом Тейшейрой»

Главный тренер дончан «Олимпика» рассказал о планах клуба на будущее

  • 22.05.2021 01:42
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Роман САНЖАР: «Мы действительно попрощались с Максимом Тейшейрой»
© ФК Олимпик Донецк. Роман Санжар

Главный тренер дончан «Олимпика» Роман Санжар прокомментировал расставание клуба с полузащитником Максимом Тейшейрой, а также рассказал о планах на будущее:

«Мы действительно попрощались с Максимом Тейшейрой. В принципе, с ним мы попрощались еще после матча со «Львовом». У него есть свои варианты продолжения карьеры. Сейчас мы ищем футболистов на его позицию.

У многих игроков закончились контракты. С некоторыми мы будем вести переговоры о продлении контракта. Потери у нас еще будут. Разговор с президентом ещё впереди. Нас ждёт много изменений. Поэтому для того, чтобы мы все успели, встреча должна состояться не позже конца мая».

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Источник — Футбол 1/2/3

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