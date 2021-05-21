Агент Доннаруммы предложил игрока Барселоне

Контракт Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона и до сих пор не продлен.
Ранее голкипер был близок к переходу в «Ювентус», но теперь сомневается из-за того, что участие туринского клуба в Лиге чемпионов в следующем сезоне под вопросом.
Агент Доннаруммы Мино Райола предложил услуги своего клиента «Барселоне». Каталонцы из-за тяжелого финансового положения летом могут продать своего голкипера Марка-Андре тег Штегена.
В нынешнем сезоне на счету Доннаруммы 47 матчей за «Милан» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.
Источник — AS
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оказался банальной повией ...
для этого нужно все что можно пропустить с Аталантой
оказался банальной повией ...
для этого нужно все что можно пропустить с Аталантой
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