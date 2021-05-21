Агент Доннаруммы предложил игрока Барселоне

Вратарь «Милана» может продолжить карьеру в Испании

  • 21.05.2021 23:08
  • 333 просмотра
  • 2 комментария
Агент Доннаруммы предложил игрока Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Контракт Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона и до сих пор не продлен.

Ранее голкипер был близок к переходу в «Ювентус», но теперь сомневается из-за того, что участие туринского клуба в Лиге чемпионов в следующем сезоне под вопросом.

Агент Доннаруммы Мино Райола предложил услуги своего клиента «Барселоне». Каталонцы из-за тяжелого финансового положения летом могут продать своего голкипера Марка-Андре тег Штегена.

В нынешнем сезоне на счету Доннаруммы 47 матчей за «Милан» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

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Источник — AS

(1 голос)

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Комментарии
    macamacca
    online
      macamacca, 22.05.2021 00:05
    0
    а я верил в него как Нового Барези, к которому в будущем присоединились бы дети и внуки ТЕХ самых Мальдини, новые СупериТрио а-ля ван Бастен, Гуллит, Райкаард ...
    оказался банальной повией ...
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 22.05.2021 00:03
    0
    Раніше голкіпер був близький до переходу в «Ювентус», але тепер сумнівається через те, що участь туринського клубу в Лізі чемпіонів в наступному сезоні під питанням.
    для этого нужно все что можно пропустить с Аталантой
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 22.05.2021 00:05
    0
    а я верил в него как Нового Барези, к которому в будущем присоединились бы дети и внуки ТЕХ самых Мальдини, новые СупериТрио а-ля ван Бастен, Гуллит, Райкаард ...
    оказался банальной повией ...
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 22.05.2021 00:03
    0
    Раніше голкіпер був близький до переходу в «Ювентус», але тепер сумнівається через те, що участь туринського клубу в Лізі чемпіонів в наступному сезоні під питанням.
    для этого нужно все что можно пропустить с Аталантой
    Ссылка
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