Агент Доннаруммы предложил игрока Барселоне

Контракт Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона и до сих пор не продлен.

Ранее голкипер был близок к переходу в «Ювентус», но теперь сомневается из-за того, что участие туринского клуба в Лиге чемпионов в следующем сезоне под вопросом.

Агент Доннаруммы Мино Райола предложил услуги своего клиента «Барселоне». Каталонцы из-за тяжелого финансового положения летом могут продать своего голкипера Марка-Андре тег Штегена.

В нынешнем сезоне на счету Доннаруммы 47 матчей за «Милан» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.