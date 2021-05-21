Депай объявил об уходе из Лиона

Лидер «Лиона» Мемфис Депай объявил о том, что покинет клуб в конце сезона на правах свободного агента:
«Я изменился, я вырос в «Лионе». Здесь я стал мужчиной. Оглядываясь назад, думаю, что это замечательное время.
У меня есть воспоминания, которые останутся со мной надолго, и дружба тоже. Это был мой дом».
Депай выступает за «Лион» с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 22 гола и 10 ассистов в 39 матчах за клуб во всех турнирах.
Фаворитом в борьбе за Депая считается «Барселона». Также на игрока претендует «Ювентус».
Источник — L'Equipe
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