Депай объявил об уходе из Лиона

Форвард покинет клуб свободным агентом

  • 21.05.2021 21:37
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Депай объявил об уходе из Лиона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Лидер «Лиона» Мемфис Депай объявил о том, что покинет клуб в конце сезона на правах свободного агента:

«Я изменился, я вырос в «Лионе». Здесь я стал мужчиной. Оглядываясь назад, думаю, что это замечательное время.

У меня есть воспоминания, которые останутся со мной надолго, и дружба тоже. Это был мой дом».

Депай выступает за «Лион» с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 22 гола и 10 ассистов в 39 матчах за клуб во всех турнирах.

Фаворитом в борьбе за Депая считается «Барселона». Также на игрока претендует «Ювентус».

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Источник — L'Equipe

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