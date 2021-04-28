Ювентус намерен подписать Депая

«Ювентус» этим летом собирается усилить состав лидером «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфисом Депаем.
Напомним, что контракт игрока с французским клубом истекает летом 2021 года и он может переехать в Турин бесплатно.
Отметим, что игрока также хотят подписать «Барселона» и «Ливерпуль».
В этом сезоне на счету Депая 37 матчей во всех турнирах, он забил 20 мячей и сделал 9 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готовит 50 миллионов за Икарди.
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Источник — Calciomercato
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