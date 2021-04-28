Ювентус намерен подписать Депая

«Ювентус» этим летом собирается усилить состав лидером «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфисом Депаем.

Напомним, что контракт игрока с французским клубом истекает летом 2021 года и он может переехать в Турин бесплатно.

Отметим, что игрока также хотят подписать «Барселона» и «Ливерпуль».

В этом сезоне на счету Депая 37 матчей во всех турнирах, он забил 20 мячей и сделал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готовит 50 миллионов за Икарди.