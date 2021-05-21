ПАВЕЛКО: «Нет четкого понимания, как негражданам ЕС попасть на матчи»

Президент УАФ и член исполкома УЕФА Андрей Павелко рассказал о возможности посещения матчей чемпионата Европы болельщиками сборной Украины.

«Мы все понимаем, что «ковид» внес свои корректировки в футбольные планы. Решения по ковидным протоколам будут принимать правительства тех городов, в которых состоятся матчи. С Бухарестом нам более-менее понятно, а с Амстердамом пока есть вопросы. Нет четкого понимания, как негражданам ЕС попасть на матчи. Нидерланды ограничивают въезд для неграждан ЕС.

Но мы все равно готовим нашу небольшую делегацию от Украины, которая по системе УЕФА «Football family» будет представлена. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы наши болельщики сумели попасть и в Нидерланды. В Бухаресте на сегодняшний день нужно сдать отрицательный тест на протяжении 48 часов и не находится более трех дней в стране. Мы сейчас занимаемся вопросом, как добраться нашим болельщикам в Бухарест. Будет создан колл-центр для болельщиков, чтобы они имели информацию, где будет находиться консул в Бухаресте и наши представители», - сказал Павелко.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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