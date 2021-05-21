Владислав ГЕЛЬЗИН: «Всех президентов клубов поставили в стойло»

Президент «Олимпика» – о своей дисквалификации

  • 21.05.2021 17:21
  • 1665 просмотров
  • 4 комментария
Владислав ГЕЛЬЗИН: «Всех президентов клубов поставили в стойло»
© ФК Олимпик. Владислав Гельзин

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал свою дисквалификацию на пять лет.

«Никаких эмоций по поводу моей дисквалификации нет. Не меня дисквалифицировали, а в стойло поставили всех нас, кто занимается футболом и вкладывает в него деньги, всех президентов клубов. Так что отношусь к этому решению философски. Если хотят, чтобы такой гнилой футбол продолжался, я отдохну, буду жить для себя и тратить деньги на развлечения, а не вкладывать их, поддерживая отечественный футбол.

«Олимпик»? Недавно клубу исполнилось 20 лет. Мы пережили яркие эмоции. Я тоже играл, выходил с командой в высшую лигу. Пока не знаю, будет ли существовать клуб дальше. Может, да. Может, нет. Я подумаю.

Апелляция? Пока еще не знаю. Возможно. То, что сейчас происходит, терпеть сложно. Вся футбольная система в Украине прогнила с самого низа, до самого верха», - сказал Гельзин.

Напомним, что Гельзин после матча 17-го тура УПЛ с «Шахтером» ворвался в прямой эфир, обрушившись с критикой в адрес арбитров, которые усмотрели нарушение правил в эпизоде с голом в ворота «горняков».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 21.05.2021 18:06
    -2
    Ну такому бидлу, як Гельзін місце якраз в стійлі
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 21.05.2021 17:58
    -2
    устроил шапито изначально со свими выходами на поле---абрамович ведь за челси не играет хотя может поллондона купить
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 21.05.2021 17:52
    0
    А що означає дискваліфікація??? Теперт йому не можна спресувати в футбол, в свій клуб?
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    axylinam
    online
      axylinam, 21.05.2021 17:30
    +1
    У нас угробили практически все игровые командные виды спорта,довели до убогого уровня,теперь решили футбол довести до уровня плинтуса
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 21.05.2021 17:30
    +1
    У нас угробили практически все игровые командные виды спорта,довели до убогого уровня,теперь решили футбол довести до уровня плинтуса
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 21.05.2021 17:52
    0
    А що означає дискваліфікація??? Теперт йому не можна спресувати в футбол, в свій клуб?
    Ссылка
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