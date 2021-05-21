Владислав ГЕЛЬЗИН: «Всех президентов клубов поставили в стойло»

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал свою дисквалификацию на пять лет.

«Никаких эмоций по поводу моей дисквалификации нет. Не меня дисквалифицировали, а в стойло поставили всех нас, кто занимается футболом и вкладывает в него деньги, всех президентов клубов. Так что отношусь к этому решению философски. Если хотят, чтобы такой гнилой футбол продолжался, я отдохну, буду жить для себя и тратить деньги на развлечения, а не вкладывать их, поддерживая отечественный футбол.

«Олимпик»? Недавно клубу исполнилось 20 лет. Мы пережили яркие эмоции. Я тоже играл, выходил с командой в высшую лигу. Пока не знаю, будет ли существовать клуб дальше. Может, да. Может, нет. Я подумаю.

Апелляция? Пока еще не знаю. Возможно. То, что сейчас происходит, терпеть сложно. Вся футбольная система в Украине прогнила с самого низа, до самого верха», - сказал Гельзин.

Напомним, что Гельзин после матча 17-го тура УПЛ с «Шахтером» ворвался в прямой эфир, обрушившись с критикой в адрес арбитров, которые усмотрели нарушение правил в эпизоде с голом в ворота «горняков».