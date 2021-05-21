Источник: знаменитый Яя Туре покинул донецкий Олимпик

Знаменитый Яя Туре покинул тренерский штаб донецкого «Олимпика».

Известно, что два клуба из Южной Африки рады будут видеть у себя бывшую звезду «Барселоны» и «Манчестер Сити», информирует The Citizen.

Туре не прочь начать свою тренерскую карьеру в ЮАР, чтобы получить некоторый опыт. Он считает Южную Африку идеальной страной для оттачивания своих навыков и открыт для предложений от любых команд, информирует источник.

Яя Туре бесплатно работал в штабе Юрия Калитвинцева с февраля 2021 года. Ивуариец параллельно учился, чтобы получить тренерскую лицензию в Украине.

Команда заняла 13-е место и сохранила прописку в УПЛ. В конце сезона Калитвинцев ушел из клуба.