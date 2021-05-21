Источник: знаменитый Яя Туре покинул донецкий Олимпик

Два клуба из Южной Африки рады будут видеть у себя бывшую звезду АПЛ

  • 21.05.2021 16:32
  • 2176 просмотров
  • 5 комментариев
Источник: знаменитый Яя Туре покинул донецкий Олимпик
© Instagram. Яя Туре

Знаменитый Яя Туре покинул тренерский штаб донецкого «Олимпика».

Известно, что два клуба из Южной Африки рады будут видеть у себя бывшую звезду «Барселоны» и «Манчестер Сити», информирует The Citizen. 

Туре не прочь начать свою тренерскую карьеру в ЮАР, чтобы получить некоторый опыт. Он считает Южную Африку идеальной страной для оттачивания своих навыков и открыт для предложений от любых команд, информирует источник.

Яя Туре бесплатно работал в штабе Юрия Калитвинцева с февраля 2021 года. Ивуариец параллельно учился, чтобы получить тренерскую лицензию в Украине.

Команда заняла 13-е место и сохранила прописку в УПЛ. В конце сезона Калитвинцев ушел из клуба.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    виталий махлинец
    online
      виталий махлинец, 21.05.2021 17:57
    0
    Что он там вообще делал????
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.05.2021 17:38
    0
    Зубоскалы !!
    А кому из вас легче станет, если не будет Олимпика в УПЛ?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.05.2021 17:20
    0
    Бедный ЯЯ... Он подумал, куда я попал, что происходит. Надо тикать, пока не засасало.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 21.05.2021 17:16
    0
    У пана атамана Гельзина нема золотого запасу и хлопцы стали разбегаться в разные стороны
    https://www.youtube.com/watch?v=LvftfzHGAZw
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.05.2021 16:42
    0
    Ссылка
    виталий махлинец
    online
      виталий махлинец, 21.05.2021 17:57
    0
    Что он там вообще делал????
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.05.2021 17:38
    0
    Зубоскалы !!
    А кому из вас легче станет, если не будет Олимпика в УПЛ?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.05.2021 17:20
    0
    Бедный ЯЯ... Он подумал, куда я попал, что происходит. Надо тикать, пока не засасало.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 21.05.2021 17:16
    0
    У пана атамана Гельзина нема золотого запасу и хлопцы стали разбегаться в разные стороны
    https://www.youtube.com/watch?v=LvftfzHGAZw
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 21.05.2021 16:42
    0
    Ссылка
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