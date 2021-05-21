Источник: знаменитый Яя Туре покинул донецкий Олимпик

Знаменитый Яя Туре покинул тренерский штаб донецкого «Олимпика».
Известно, что два клуба из Южной Африки рады будут видеть у себя бывшую звезду «Барселоны» и «Манчестер Сити», информирует The Citizen.
Туре не прочь начать свою тренерскую карьеру в ЮАР, чтобы получить некоторый опыт. Он считает Южную Африку идеальной страной для оттачивания своих навыков и открыт для предложений от любых команд, информирует источник.
Яя Туре бесплатно работал в штабе Юрия Калитвинцева с февраля 2021 года. Ивуариец параллельно учился, чтобы получить тренерскую лицензию в Украине.
Команда заняла 13-е место и сохранила прописку в УПЛ. В конце сезона Калитвинцев ушел из клуба.
Источник — Sport.ua
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А кому из вас легче станет, если не будет Олимпика в УПЛ?
https://www.youtube.com/watch?v=LvftfzHGAZw
А кому из вас легче станет, если не будет Олимпика в УПЛ?
https://www.youtube.com/watch?v=LvftfzHGAZw
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