Ринат АХМЕТОВ: «В сборной Украины подобрались очень хорошие игроки»

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов высказал свое мнение о нынешней национальной сборной Украины.
«Будем болеть и будем желать удачи! Я думаю, что у нас хорошая команда, хороший тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко, игроки подобрались очень хорошие. Мы будем болеть, переживать и желать», - заявил Ринат Ахметов.
Напомним, что накануне Евро сборная Украины проведет спарринги с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. На самом чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко попали в группу к Нидерландам, Австрии и Северной Македонии.
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Источник — Футбол 1/2/3
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