Ринат АХМЕТОВ: «В сборной Украины подобрались очень хорошие игроки»

Президент «Шахтера» – о команде Андрея Шевченко

  • 21.05.2021 16:19
  • 505 просмотров
  • 4 комментария
Ринат АХМЕТОВ: «В сборной Украины подобрались очень хорошие игроки»
© Футбол 1/2/3. Ринат Ахметов

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов высказал свое мнение о нынешней национальной сборной Украины.

«Будем болеть и будем желать удачи! Я думаю, что у нас хорошая команда, хороший тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко, игроки подобрались очень хорошие. Мы будем болеть, переживать и желать», - заявил Ринат Ахметов.

Напомним, что накануне Евро сборная Украины проведет спарринги с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. На самом чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко попали в группу к Нидерландам, Австрии и Северной Македонии.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.05.2021 16:38
    +1
    О вот и главный тренер сборной
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 21.05.2021 16:35
    0
    Ну, да динамовцы Киева основа сборной, плюс топчики Малина и Зина, которые в Европе феерят и два ... крота, рыжий убийца
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 21.05.2021 16:32
    +1
    Динамо Чемпион можете записать или обвести в кружечек
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 21.05.2021 16:28
    +3
    Убийца Брагина: в сборной Украины я ОПЛАТИЛ пребывание трупина, судакова, кривцова и других МОИХ игроков. Надеюсь на рост их трансфертной стоимости после ЕВРО. А сборной я ничего не желаю, мне на неё...
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 21.05.2021 16:28
    +3
    Убийца Брагина: в сборной Украины я ОПЛАТИЛ пребывание трупина, судакова, кривцова и других МОИХ игроков. Надеюсь на рост их трансфертной стоимости после ЕВРО. А сборной я ничего не желаю, мне на неё...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.05.2021 16:38
    +1
    О вот и главный тренер сборной
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 21.05.2021 16:32
    +1
    Динамо Чемпион можете записать или обвести в кружечек
    Ссылка
    shakhtarlox.
    online
      shakhtarlox., 21.05.2021 16:35
    0
    Ну, да динамовцы Киева основа сборной, плюс топчики Малина и Зина, которые в Европе феерят и два ... крота, рыжий убийца
    Ссылка
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