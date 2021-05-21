Директор Александрии: «Они просто отработали свой контракт»

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал, почему клубу пришлось расстаться с восемью футболистами.
«У многих игроков просто закончились контракты, и дальше есть некоторые условия, которые будут у новых игроков. Поэтому кто-то из ребят сам захотел поменять команду. Это не разрыв отношений, они просто отработали свой контракт, за что мы им всем благодарны. Пришло время меняться. У нас останется немало опытных игроков, и будет неплохой идеей сейчас разбавить коллектив молодыми и перспективными игроками», — отметил Китаев.
Источник — Футбол 1/2/3
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